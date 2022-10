Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Sammlung umfasst Biografien wegweisender Sänger in den Vereinigten Arabischen EmiratenDas Abu Dhabi Arabic Language Centre (ALC), Teil des Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), hat im Rahmen seiner Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse 2022 eine Reihe von Musikbüchern vorgestellt.Die Reihe umfasst zwei Bücher der ALC-Initiative "Pioniere unter uns", geschrieben vom Dichter und Schriftsteller Ibrahim Al-Hashemi, von denen das erste das Leben des Sängers, Komponisten und Dichters Eid Al-Faraj dokumentiert, während das zweite Ibrahim Jumaa, einen Pionier der Musik und Komposition in den Vereinigten Arabischen Emiraten, beleuchtet.Die Sammlung umfasst das Buch von Dr. Hamad bin Sarai Wahhabi Art: Kinetic and Verbal Performance from Emirati Folklore; die Encyclopaedia of Sung Poems von Dr. Hammad Al Khatri, eine Enzyklopädie mit einer Zusammenstellung von Gedichten, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der authentischem emiratischen Mundart gesungen werden, und Folk Songs for Children and Women in the United Arab Emirates von Dr. Fatima Al Mazrouei, die sich bemüht, den Mangel an der Dokumentation traditioneller Volkslieder zu beheben.Das Buch von Dr. Ahmed Youssef Alis Umm Kulthum: Poetry and Singing stellt dagegen eine Chronik der Bemühungen des legendären Sängers dar, dem arabischen Lied durch die Aufführung der Werke der größten arabischen Dichter mehr Gewicht zu geben, während Rhythms of Light: A Musical Biography of Four of the Geniuses of Oriental Melody des Komponisten und Forschers Hassan Zaki Shehata vier Komponisten hervorhebt: Ahmed Sedqi, Abdel Azim Abdel Haq, Mahmoud Al Sharif und Ali Ismail.Die Sammlung präsentiert zwei Bücher des Komponisten und Musikforschers Muhammad Saeed Hegab. Eines konzentriert sich auf die Geschichte der Flöte und ihre Bedeutung in verschiedenen Kulturen, während das zweite die "Welt der gebogenen Instrumente" erforscht.In Iraqi Musical Heritage and Civilisational Communication diskutiert Dr. Muhammad Hussein Kamer, Professor für Naturwissenschaften und Musiktheorie und Experte für Al-Gouza und irakische Maqam-Instrumente, die traditionelle irakische Musik. Das Buch des Musikforschers Bassam Abdel-Sattar The Qanun Instrument beleuchtet die Rolle des Instruments Qanun in der traditionellen Musikschule.Die Sammlung enthält The Medium in the Rules and Theories of Arabic Music von Ahmed Youssef Al-Taweel, Professor und Vizedekan des Higher Institute of Arabic Music an der Academy of Arts, und The History of Music in Arabia and Andalusia von Julian Ribera (übersetzt von Hussein Hassan) über die Rolle der Muslime Andalusiens bei der Bewahrung der Musik, deren Vermächtnis zahlreiche europäische Musiker inspirierte.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1927100/ALC_Book_Fair.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/abu-dhabi-arabic-language-centre-stellt-musikbuchsammlung-auf-der-frankfurter-buchmesse-2022-vor-301656713.htmlPressekontakt:Mariam Badawi,mbadawi@dctabudhabi.ae,+971555861223,+97125995071; Omar Badran,omar.badran@bcw-global.com,+971503695040,+97144507693Original-Content von: Abu Dhabi Arabic Language Centre - ALC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163461/5351664