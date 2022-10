Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Die Riyadh Season 2022 in Riad begann gestern, Freitag, dem 21. Oktober, in der saudischen Hauptstadt Riad. Turki Alalshikh, Vorsitzender der Saudi General Entertainment Authority, eröffnete die Riyadh Season 2022 am Freitag, dem 21. Oktober, mit einer spektakulären Flugschau mit Drohnen, die einen neuen Guinness-Weltrekord für die am weitesten entfernten fernbedienten Multikopter/Drohnen aufstellten und gleichzeitig Feuerwerkskörper abfeuerten. 548 Drohnen erleuchteten den Himmel der saudischen Hauptstadt. Es folgten eine Vorstellung des Cirque du Soleil und ein internationales Konzert der britischen Sängerin Anne-Marie, die vor Hunderttausenden von Fans auftrat. Es gab auch eine künstlerische Präsentation der 15 Unterhaltungszonen der Saison sowie etliche Premiere-Aufführungen.Die Riyadh Season 2022 bietet eine Mischung aus Exklusivität und Modernität inmitten einer Fülle von Unterhaltung, und das hat Riad zu einem beliebten Reiseziel für Einwohner und Besucher des Königreichs gemacht. Sie enthält 15 verschiedene Unterhaltungszonen und bietet Sportveranstaltungen wie WWE und den Riyadh Season Cup, der das Team von Paris Saint-Germain mit den Stars der Fußballvereine Al-Hilal und Al-Nasr zusammenbringt. An 65 Tagen gibt es Feuerwerke und es werden 17 arabische Theaterstücke, mehr als 150 Musikveranstaltungen, lokale und internationale Ausstellungen in den Bereichen Anime, Parfums und Spiele sowie eine Vielzahl von Veranstaltungen für Familien, Einzelpersonen und Kinder aufgeführt.In diesem Jahr wurden der Riyadh Season neue Zonen hinzugefügt, die Besucher mit ihren außergewöhnlichen und aufregenden Erlebnissen anziehen, darunter die Boulevard-World-Zone, die die Erfahrungen und Kulturen von 10 verschiedenen Ländern zeigt und den größten künstlichen See der Welt umfasst, in dem die Besucher zum ersten Mal in Riad mit einem U-Boot abtauchen können. Besucher können auch viele besondere Veranstaltungen genießen, wie Combat Village, Super Hero Village und die größte Sphäre der Welt. Seilbahnen transportieren Besucher zwischen Boulevard World und dem benachbarten Boulevard Riyadh City (BLVD RUH City), mit einer Kapazität von 3.000 Passagieren pro Stunde.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1927368/Anne_Marie.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/riyadh-season-2022-vorstellung-des-cirque-du-soleil-gefolgt-von-anne-marie-konzert-bei-der-eroffnungsfeier-in-saudi-arabien-301656714.htmlPressekontakt:Bandar,Info@syaq.net,+00966126782070Original-Content von: Syaq Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162595/5351669