Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die Produktsuite ermöglicht eine potenzielle Umsatzsteigerung von bis zu 70 % für Plattformen und MarktplätzeAdyen (AMS: ADYEN), die globale und von führenden Unternehmen bevorzugte Plattform für Finanztechnologie, hat ihr Angebot erweitert, indem sie mit zwei neuen eingebetteten Finanzprodukten - Capital und Accounts - live gegangen ist. Diese sind jetzt für Plattform- und Marktplatzunternehmen in den USA und in Europa durch eine einmalige Integration von Adyen verfügbar. Eine in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group durchgeführte Studie zeigt, dass 64 % der kleinen und mittelständischen Unternehmen (SMBs) an Finanzdienstleistungen interessiert sind, die in eine Plattform eingebettet sind. Um diese Banking-as-a-Service-Möglichkeit zu nutzen, hat Adyen eine innovative Suite von Finanzprodukten entwickelt, die Bargeldbezüge, Geschäftsbankkonten und Kartenausgabe umfassen. Zusammen mit eingebetteten Zahlungen fördern diese die Zukunft von Finanzdienstleistungen, indem sie es Plattformen ermöglichen, ihren SMB-Nutzern überdurchschnittliche Finanzerlebnisse zu bieten."Plattformen stehen im Mittelpunkt einer sich wandelnden Finanzdienstleistungsbranche - und Adyen ist darauf vorbereitet, diese Revolution weiter voranzutreiben", so Pieter van der Does, Mitbegründer und CEO von Adyen. "Eingebettete Finanzleistungen ist ein logischer nächster Schritt nach unserem Angebot für eingebettete Zahlungen. Durch die frühere Investition in unsere Banklizenzen und die branchenführende Technologie haben wir uns als alleiniger Anbieter positioniert, der über eine einzige Integration eine vollständig eingebettete Finanzproduktsuite anbietet. Von diesem Standpunkt aus freuen wir uns, die Möglichkeit zu nutzen, die das Banking-as-a-Service bietet."Herkömmliche Finanzdienstleistungen werden durch ältere Systeme, reaktive Ansätze, langsame Genehmigungen und mangelndes vertikales Wissen gebremst. Diese Faktoren führen schon seit langem dazu, dass KMU unterversorgt werden und dass 65 der Plattformnutzer bereit sind, Finanzdienstleister zugunsten von Lösungen zu wechseln, die besser in ihre Geschäftsprozesse integriert sind. Mit der einzigen Integration von Adyen können Plattformen diese wachsende Nutzernachfrage durch die Einbettung von Finanzdienstleistungen erfüllen, um die Geschäfts- und Finanzaktivitäten von kleinen und mittelständischen Unternehmen unter einem Dach zusammenzuführen.Die eingebettete Finanzproduktsuite von Adyen bietet eine modulare Lösung, die einzigartige Kontroll- und Anpassungsoptionen für das Plattformgeschäft ermöglicht. 94 % der kleinen und mittelständischen Unternehmen sind an Cash-Advance-Lösungen interessiert und geben an, dass sie von einer Vorabgenehmigung ihrer Kredite profitieren würden. Capital ermöglicht es den Plattformen, auf der Grundlage früherer Zahlungsdaten proaktiv Geschäftsfinanzierungen anzubieten. Mit 72 % der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ein integriertes Bankkonto schätzen, ermöglicht das Kontoprodukt von Adyen den Nutzern, ihre Finanzprozesse dort auszuführen, wo sie Geschäfte tätigen und sofortigen Zugang zu Geldmitteln zu erhalten. Zusammen mit Capital und Accounts ergänzt Issuing das Angebot, indem es den Nutzern ermöglicht, ihre Gelder einfach auf Zahlungskarten der Plattformmarke auszugeben. Durch die Einführung der Suite können die Plattformen ihr Angebot abrunden und die Funktionen eines lückenlosen Finanzökosystems freischalten.Erfahren Sie mehr über die neuen eingebetteten Finanzprodukte von Adyen - Capital und AccountsInformationen zu AdyenAdyen (AMS: ADYEN) ist die von führenden Unternehmen bevorzugte Plattform für Finanztechnologie. Durch die Bereitstellung von lückenlosen Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Einblicken und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Unternehmen wie Facebook, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen. Adyen verbessert und erweitert sein Produktangebot kontinuierlich im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit. Neue Produkte und Funktionen werden über Pressemitteilungen und Produktupdates auf der Website des Unternehmens bekanntgegeben.Die Investition von Adyen in seine eingebettete Finanzsuite und die in dieser Pressemitteilung genannten Prozentsätze werden durch Branchenforschung unterstützt, die in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group durchgeführt wurde. Erfahren Sie hier mehr über ihre Ergebnisse.