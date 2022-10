Das größte Börsenereignis des Jahres zieht weiter seine Kreise. Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen hatte Ende September die Sportwagen-Tochter Porsche äußerst erfolgreich an die Börse gebracht. Jetzt ist klar, was mit den Erlösen geschehen soll. Denn die Wolfsburger planen, einen guten Teil des Porsche-Geldes an die Aktionäre auszuschütten. Eine Sonderdividende, die es in sich hat…

VW hatte die Sportwagentochter Porsche an die Börse gebracht. Volkswagen sammelte damit massiv Kapital ein, das nun zum Ausbau der E-Mobilität eingesetzt werden soll. Darüber hinaus wurde nun bekannt, dass VW plant, je 19,06 Euro je Anteilsschein als Sonderdividende auszuschütten. Und das schon Anfang Januar! Ein wahrer Geldsegen für die Aktionäre.

Da Volkswagen unter seinem Dach noch zahlreiche weitere Luxusmarken vereint wie Bentley, Audi oder Lamborghini, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...