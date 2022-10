FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum Streit in der Linkspartei:

"Die Grünen sind die Lieblingsfeinde der extremen Rechten in Deutschland. Und die Lieblingsfeinde einer Politikerin, die sich immer noch als Linke bezeichnet: Sahra Wagenknecht. Die Linken-Abgeordnete nennt die Grünen die "gefährlichste Partei im Bundestag" - so ähnlich sagt das auch AfD-Chef Tino Chrupalla. Es ist offenkundig: Wagenknecht wildert mit ihrer abstrusen Provokation im rechten Lager. Doch eines scheint ihr noch wichtiger zu sein: die eigene Partei zu zerlegen. Das gelingt der Ex-Fraktionschefin auf bemerkenswerte Weise, denn sie kann auf eine getreue Anhängerschaft in der Linken zählen. Wagenknecht weiß längst, dass sie in der Linken nicht mehr richtig aufgehoben ist. Eine Spaltung der Partei wäre naheliegend. Doch haben schon andere vor ihr erleben müssen, dass die Gründung einer neuen Partei viel Arbeit macht und schnell zur Bedeutungslosigkeit führen kann. Viel einfacher ist es, mit Provokationen Aufsehen zu erregen. Im Zweifel mit Annäherungen nach ganz rechts."/be/DP/he