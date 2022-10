LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung' zu Italiens neue Regierung:

"Die beiden Schlüsselressorts - das Außenministerium und das Finanzministerium - hat Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit Persönlichkeiten besetzt, die in Brüssel Vertrauen genießen und zumindest in ihren Zuständigkeitsbereichen für eine Weiterführung der "Agenda Mario Draghi" stehen. Neuer Außenminister Italiens ist Antonio Tajani, Mitglied der Forza Italia und ehemaliger Präsident des Europaparlaments. Finanzminister wird Giancarlo Giorgetti. Ob beide ihre bisherige Unabhängigkeit von ihren Parteichefs werden bewahren können - das ist derzeit die große Frage in Rom. Für Italien und für Europa wird sehr viel davon abhängen."/be/DP/he