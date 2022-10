InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Oct 24

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / October 24, 2022 /The Company announces that on 21 October 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 6 May 2022 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 09 August 2022, as announced on 09 August 2022.

Date of purchase: 21 October 2022 Aggregate number of ordinary shares purchased: 50,000 Lowest price paid per share: £ 43.5300 Highest price paid per share: £ 44.7700 Average price paid per share: £ 44.1730

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 178,317,417 ordinary shares in issue (excluding 8,156,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Schedule of Purchases

Shares purchased: 50,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 21 October 2022

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 50,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 44.7700 Lowest price paid (per ordinary share) £ 43.5300 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 44.1730

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 21/10/2022 08:20:37 BST 77 44.3800 XLON 640191324753897 21/10/2022 08:21:12 BST 106 44.3900 XLON 640191324753933 21/10/2022 08:22:06 BST 143 44.4100 XLON 640191324754022 21/10/2022 08:22:12 BST 113 44.3200 XLON 640191324754036 21/10/2022 08:25:44 BST 126 44.0500 XLON 640191324754458 21/10/2022 08:28:03 BST 93 44.0100 XLON 640191324754680 21/10/2022 08:28:20 BST 93 44.0200 XLON 640191324754710 21/10/2022 08:29:31 BST 86 44.0600 XLON 640191324754869 21/10/2022 08:34:49 BST 135 44.3800 XLON 640191324755324 21/10/2022 08:35:56 BST 101 44.3500 XLON 640191324755411 21/10/2022 08:35:56 BST 108 44.3500 XLON 640191324755410 21/10/2022 08:36:50 BST 45 44.3700 XLON 640191324755483 21/10/2022 08:36:50 BST 47 44.3700 XLON 640191324755482 21/10/2022 08:39:22 BST 84 44.3500 XLON 640191324755725 21/10/2022 08:41:01 BST 72 44.3200 XLON 640191324755842 21/10/2022 08:42:53 BST 137 44.2500 XLON 640191324755998 21/10/2022 08:46:27 BST 165 44.1400 XLON 640191324756461 21/10/2022 08:48:43 BST 26 44.1400 XLON 640191324756712 21/10/2022 08:48:43 BST 53 44.1400 XLON 640191324756713 21/10/2022 08:49:08 BST 79 44.1100 XLON 640191324756739 21/10/2022 08:52:00 BST 96 44.0500 XLON 640191324756996 21/10/2022 08:53:32 BST 17 43.8800 XLON 640191324757280 21/10/2022 08:53:32 BST 148 43.8800 XLON 640191324757281 21/10/2022 08:55:20 BST 137 43.9400 XLON 640191324757433 21/10/2022 08:55:54 BST 71 43.9600 XLON 640191324757494 21/10/2022 08:59:38 BST 74 43.9400 XLON 640191324757863 21/10/2022 09:02:24 BST 89 43.9600 XLON 640191324758157 21/10/2022 09:03:25 BST 101 43.9800 XLON 640191324758279 21/10/2022 09:04:25 BST 28 43.9600 XLON 640191324758429 21/10/2022 09:04:25 BST 86 43.9600 XLON 640191324758430 21/10/2022 09:05:02 BST 78 43.8600 XLON 640191324758531 21/10/2022 09:06:22 BST 93 43.8300 XLON 640191324758884 21/10/2022 09:07:41 BST 77 43.8300 XLON 640191324759009 21/10/2022 09:09:46 BST 76 43.8800 XLON 640191324759223 21/10/2022 09:11:30 BST 89 43.9300 XLON 640191324759408 21/10/2022 09:15:02 BST 71 43.9700 XLON 640191324759777 21/10/2022 09:16:42 BST 78 43.9600 XLON 640191324759998 21/10/2022 09:18:11 BST 92 44.0100 XLON 640191324760226 21/10/2022 09:20:40 BST 95 43.9400 XLON 640191324760581 21/10/2022 09:21:42 BST 75 43.8600 XLON 640191324760895 21/10/2022 09:24:04 BST 102 43.8800 XLON 640191324761161 21/10/2022 09:27:25 BST 157 43.7900 XLON 640191324761521 21/10/2022 09:30:29 BST 85 43.8100 XLON 640191324761821 21/10/2022 09:34:25 BST 109 43.6700 XLON 640191324762207 21/10/2022 09:34:34 BST 29 43.6900 XLON 640191324762254 21/10/2022 09:34:34 BST 43 43.6900 XLON 640191324762253 21/10/2022 09:37:33 BST 66 43.6800 XLON 640191324762664 21/10/2022 09:37:33 BST 79 43.6800 XLON 640191324762663 21/10/2022 09:42:23 BST 110 43.7000 XLON 640191324763050 21/10/2022 09:43:05 BST 80 43.7300 XLON 640191324763145 21/10/2022 09:47:03 BST 75 43.7200 XLON 640191324763604 21/10/2022 09:47:03 BST 77 43.7200 XLON 640191324763603 21/10/2022 09:57:33 BST 78 43.6800 XLON 640191324764642 21/10/2022 09:59:23 BST 129 43.6800 XLON 640191324764760 21/10/2022 10:01:06 BST 92 43.6600 XLON 640191324764931 21/10/2022 10:05:04 BST 15 43.5700 XLON 640191324765290 21/10/2022 10:05:04 BST 59 43.5700 XLON 640191324765289 21/10/2022 10:05:34 BST 154 43.5700 XLON 640191324765335 21/10/2022 10:16:00 BST 54 43.6200 XLON 640191324767386 21/10/2022 10:16:00 BST 76 43.6200 XLON 640191324767387 21/10/2022 10:16:14 BST 66 43.6200 XLON 640191324767460 21/10/2022 10:16:14 BST 70 43.6200 XLON 640191324767459 21/10/2022 10:16:14 BST 75 43.6200 XLON 640191324767461 21/10/2022 10:17:13 BST 6 43.5800 XLON 640191324767620 21/10/2022 10:17:13 BST 59 43.5800 XLON 640191324767619 21/10/2022 10:17:13 BST 110 43.5800 XLON 640191324767618 21/10/2022 10:17:15 BST 162 43.5600 XLON 640191324767635 21/10/2022 10:17:15 BST 191 43.5600 XLON 640191324767632 21/10/2022 10:17:15 BST 5 43.5800 XLON 640191324767627 21/10/2022 10:17:15 BST 32 43.5800 XLON 640191324767628 21/10/2022 10:17:15 BST 54 43.5800 XLON 640191324767626 21/10/2022 10:17:15 BST 58 43.5800 XLON 640191324767630 21/10/2022 10:17:15 BST 75 43.5800 XLON 640191324767629 21/10/2022 10:20:39 BST 88 43.5900 XLON 640191324768095 21/10/2022 10:21:35 BST 77 43.5700 XLON 640191324768159 21/10/2022 10:22:28 BST 70 43.5900 XLON 640191324768225 21/10/2022 10:24:10 BST 135 43.5300 XLON 640191324768510 21/10/2022 10:29:02 BST 219 43.6300 XLON 640191324768918 21/10/2022 10:30:40 BST 19 43.6900 XLON 640191324769101 21/10/2022 10:30:40 BST 63 43.6900 XLON 640191324769102 21/10/2022 10:32:02 BST 131 43.6800 XLON 640191324769167 21/10/2022 10:36:38 BST 124 43.6700 XLON 640191324769721 21/10/2022 10:39:40 BST 18 43.7700 XLON 640191324770009 21/10/2022 10:39:40 BST 54 43.7700 XLON 640191324770010 21/10/2022 10:41:07 BST 61 43.7300 XLON 640191324770133 21/10/2022 10:41:07 BST 201 43.7300 XLON 640191324770132 21/10/2022 10:46:33 BST 107 43.8400 XLON 640191324770609 21/10/2022 10:49:40 BST 33 43.9000 XLON 640191324770855 21/10/2022 10:49:40 BST 70 43.9000 XLON 640191324770853 21/10/2022 10:49:40 BST 104 43.9000 XLON 640191324770854 21/10/2022 10:50:59 BST 93 43.9400 XLON 640191324771212 21/10/2022 10:52:14 BST 14 43.8300 XLON 640191324771725 21/10/2022 10:53:56 BST 56 43.8600 XLON 640191324772360 21/10/2022 10:53:56 BST 85 43.8600 XLON 640191324772359 21/10/2022 10:55:18 BST 92 43.8700 XLON 640191324772896 21/10/2022 10:56:10 BST 84 43.8100 XLON 640191324773097 21/10/2022 10:59:08 BST 22 43.8000 XLON 640191324773729 21/10/2022 10:59:08 BST 50 43.8000 XLON 640191324773728 21/10/2022 10:59:54 BST 126 43.7900 XLON 640191324773880 21/10/2022 11:00:13 BST 10 43.7700 XLON 640191324773925 21/10/2022 11:00:13 BST 75 43.7700 XLON 640191324773926 21/10/2022 11:01:57 BST 80 43.7600 XLON 640191324774110 21/10/2022 11:03:37 BST 89 43.7300 XLON 640191324774268 21/10/2022 11:05:36 BST 72 43.7500 XLON 640191324774477 21/10/2022 11:08:51 BST 18 43.7200 XLON 640191324774698 21/10/2022 11:08:51 BST 52 43.7200 XLON 640191324774699 21/10/2022 11:09:03 BST 48 43.7000 XLON 640191324774706 21/10/2022 11:09:03 BST 62 43.7000 XLON 640191324774707 21/10/2022 11:10:59 BST 84 43.7500 XLON 640191324774841 21/10/2022 11:12:01 BST 70 43.7500 XLON 640191324774951 21/10/2022 11:12:01 BST 106 43.7500 XLON 640191324774952 21/10/2022 11:14:15 BST 82 43.7500 XLON 640191324775116 21/10/2022 11:16:28 BST 112 43.7100 XLON 640191324775282 21/10/2022 11:19:44 BST 9 43.7000 XLON 640191324775426 21/10/2022 11:19:44 BST 113 43.7000 XLON 640191324775427 21/10/2022 11:23:10 BST 135 43.7300 XLON 640191324775608 21/10/2022 11:26:46 BST 80 43.7200 XLON 640191324775789 21/10/2022 11:29:14 BST 69 43.7300 XLON 640191324775920 21/10/2022 11:29:14 BST 87 43.7300 XLON 640191324775919 21/10/2022 11:34:34 BST 70 43.6700 XLON 640191324776308 21/10/2022 11:38:05 BST 6 43.7000 XLON 640191324776579 21/10/2022 11:38:05 BST 90 43.7000 XLON 640191324776576 21/10/2022 11:38:05 BST 101 43.7000 XLON 640191324776578 21/10/2022 11:43:05 BST 51 43.7100 XLON 640191324776868 21/10/2022 11:43:05 BST 107 43.7100 XLON 640191324776867 21/10/2022 11:44:40 BST 118 43.7000 XLON 640191324776981 21/10/2022 11:47:27 BST 178 43.7100 XLON 640191324777137 21/10/2022 11:51:54 BST 102 43.7300 XLON 640191324777441 21/10/2022 11:53:21 BST 114 43.7500 XLON 640191324777546 21/10/2022 11:53:45 BST 89 43.7400 XLON 640191324777564 21/10/2022 11:58:18 BST 63 43.7400 XLON 640191324777762 21/10/2022 11:58:18 BST 181 43.7400 XLON 640191324777763 21/10/2022 11:59:04 BST 40 43.7000 XLON 640191324777810 21/10/2022 11:59:04 BST 51 43.7000 XLON 640191324777809 21/10/2022 12:00:26 BST 24 43.6900 XLON 640191324778044 21/10/2022 12:00:43 BST 103 43.6900 XLON 640191324778047 21/10/2022 12:02:28 BST 27 43.7100 XLON 640191324778289 21/10/2022 12:02:28 BST 132 43.7100 XLON 640191324778288 21/10/2022 12:02:53 BST 77 43.7000 XLON 640191324778367 21/10/2022 12:05:26 BST 31 43.6900 XLON 640191324778600 21/10/2022 12:05:26 BST 91 43.6900 XLON 640191324778620 21/10/2022 12:05:26 BST 95 43.6900 XLON 640191324778599 21/10/2022 12:08:50 BST 85 43.7500 XLON 640191324778896 21/10/2022 12:08:50 BST 150 43.7500 XLON 640191324778895 21/10/2022 12:10:43 BST 182 43.6500 XLON 640191324779093 21/10/2022 12:14:00 BST 62 43.6800 XLON 640191324779319 21/10/2022 12:14:00 BST 128 43.6800 XLON 640191324779318 21/10/2022 12:16:33 BST 117 43.6900 XLON 640191324779592 21/10/2022 12:16:33 BST 119 43.6900 XLON 640191324779593 21/10/2022 12:19:09 BST 129 43.6800 XLON 640191324779745 21/10/2022 12:24:06 BST 42 43.7400 XLON 640191324780245 21/10/2022 12:24:06 BST 96 43.7400 XLON 640191324780249 21/10/2022 12:24:06 BST 108 43.7400 XLON 640191324780244 21/10/2022 12:29:55 BST 98 43.6900 XLON 640191324780606 21/10/2022 12:29:55 BST 200 43.7100 XLON 640191324780591 21/10/2022 12:35:23 BST 51 43.6800 XLON 640191324780949 21/10/2022 12:35:23 BST 74 43.6800 XLON 640191324780948 21/10/2022 12:37:04 BST 83 43.6400 XLON 640191324781084 21/10/2022 12:41:41 BST 142 43.6000 XLON 640191324781375 21/10/2022 12:45:11 BST 77 43.6000 XLON 640191324781557 21/10/2022 12:45:11 BST 91 43.6000 XLON 640191324781561 21/10/2022 12:51:22 BST 10 43.6100 XLON 640191324782067 21/10/2022 12:51:22 BST 20 43.6100 XLON 640191324782069 21/10/2022 12:51:22 BST 44 43.6100 XLON 640191324782068 21/10/2022 12:52:14 BST 214 43.6000 XLON 640191324782117 21/10/2022 12:55:50 BST 232 43.5600 XLON 640191324782491 21/10/2022 12:58:48 BST 19 43.6000 XLON 640191324782739 21/10/2022 12:58:48 BST 77 43.6000 XLON 640191324782740 21/10/2022 12:58:53 BST 52 43.5900 XLON 640191324782743 21/10/2022 12:58:53 BST 83 43.5900 XLON 640191324782742 21/10/2022 13:04:35 BST 72 43.5400 XLON 640191324783274 21/10/2022 13:04:35 BST 250 43.5400 XLON 640191324783273 21/10/2022 13:11:49 BST 218 43.5700 XLON 640191324784106 21/10/2022 13:13:03 BST 73 43.5700 XLON 640191324784275 21/10/2022 13:14:53 BST 11 43.5700 XLON 640191324784401 21/10/2022 13:14:53 BST 59 43.5700 XLON 640191324784402 21/10/2022 13:17:03 BST 164 43.5900 XLON 640191324784641 21/10/2022 13:17:47 BST 45 43.5800 XLON 640191324784739 21/10/2022 13:17:47 BST 68 43.5800 XLON 640191324784740 21/10/2022 13:17:47 BST 75 43.5900 XLON 640191324784734 21/10/2022 13:20:32 BST 101 43.6200 XLON 640191324785318 21/10/2022 13:24:05 BST 190 43.6600 XLON 640191324785621 21/10/2022 13:24:07 BST 86 43.6600 XLON 640191324785624 21/10/2022 13:26:03 BST 124 43.6800 XLON 640191324785809 21/10/2022 13:29:23 BST 11 43.6900 XLON 640191324786081 21/10/2022 13:29:23 BST 11 43.6900 XLON 640191324786085 21/10/2022 13:29:23 BST 105 43.6900 XLON 640191324786084 21/10/2022 13:29:23 BST 149 43.6900 XLON 640191324786082 21/10/2022 13:30:12 BST 78 43.6500 XLON 640191324786176 21/10/2022 13:32:33 BST 151 43.6400 XLON 640191324786499 21/10/2022 13:33:18 BST 122 43.6100 XLON 640191324786589 21/10/2022 13:33:54 BST 39 43.6000 XLON 640191324786662 21/10/2022 13:33:54 BST 44 43.6000 XLON 640191324786663 21/10/2022 13:34:44 BST 107 43.6400 XLON 640191324786754 21/10/2022 13:35:49 BST 42 43.6400 XLON 640191324786868 21/10/2022 13:35:49 BST 84 43.6400 XLON 640191324786867 21/10/2022 13:37:09 BST 72 43.6100 XLON 640191324787028 21/10/2022 13:38:28 BST 69 43.6300 XLON 640191324787137 21/10/2022 13:38:28 BST 89 43.6300 XLON 640191324787136 21/10/2022 13:40:21 BST 44 43.7100 XLON 640191324787328 21/10/2022 13:40:21 BST 64 43.7100 XLON 640191324787329 21/10/2022 13:40:46 BST 82 43.7000 XLON 640191324787353 21/10/2022 13:42:43 BST 152 43.7700 XLON 640191324787562 21/10/2022 13:43:48 BST 10 43.7500 XLON 640191324787850 21/10/2022 13:43:48 BST 86 43.7500 XLON 640191324787851 21/10/2022 13:45:30 BST 79 43.7100 XLON 640191324788059 21/10/2022 13:45:30 BST 80 43.7100 XLON 640191324788061 21/10/2022 13:46:45 BST 94 43.6500 XLON 640191324788181 21/10/2022 13:47:33 BST 74 43.6300 XLON 640191324788256 21/10/2022 13:48:47 BST 72 43.6200 XLON 640191324788362 21/10/2022 13:50:54 BST 62 43.5700 XLON 640191324788603 21/10/2022 13:50:54 BST 165 43.5700 XLON 640191324788604 21/10/2022 13:53:03 BST 47 43.6100 XLON 640191324788779 21/10/2022 13:53:03 BST 50 43.6100 XLON 640191324788778 21/10/2022 13:57:38 BST 81 43.7700 XLON 640191324789496 21/10/2022 13:58:15 BST 331 43.7900 XLON 640191324789871 21/10/2022 13:59:49 BST 2 43.8000 XLON 640191324790300 21/10/2022 13:59:49 BST 97 43.8000 XLON 640191324790299 21/10/2022 13:59:58 BST 80 43.7800 XLON 640191324790324 21/10/2022 14:01:37 BST 24 43.8400 XLON 640191324790818 21/10/2022 14:01:37 BST 178 43.8400 XLON 640191324790817 21/10/2022 14:03:19 BST 65 43.9900 XLON 640191324791527 21/10/2022 14:03:19 BST 170 43.9900 XLON 640191324791526 21/10/2022 14:03:58 BST 123 43.9000 XLON 640191324791735 21/10/2022 14:04:27 BST 78 43.8900 XLON 640191324791909 21/10/2022 14:05:44 BST 83 43.8800 XLON 640191324792073 21/10/2022 14:05:44 BST 149 43.8800 XLON 640191324792072 21/10/2022 14:06:32 BST 159 43.8500 XLON 640191324792214 21/10/2022 14:07:18 BST 14 43.8500 XLON 640191324792416 21/10/2022 14:07:18 BST 142 43.8500 XLON 640191324792417 21/10/2022 14:08:31 BST 120 43.8700 XLON 640191324792593 21/10/2022 14:08:31 BST 167 43.8700 XLON 640191324792594 21/10/2022 14:10:21 BST 2 43.9800 XLON 640191324793028 21/10/2022 14:10:21 BST 142 43.9800 XLON 640191324793029 21/10/2022 14:10:31 BST 177 43.9300 XLON 640191324793071 21/10/2022 14:11:22 BST 115 43.9200 XLON 640191324793169 21/10/2022 14:12:37 BST 228 43.9100 XLON 640191324793277 21/10/2022 14:13:20 BST 102 43.8500 XLON 640191324793478 21/10/2022 14:13:55 BST 97 43.7300 XLON 640191324793650 21/10/2022 14:15:31 BST 69 43.8200 XLON 640191324793960 21/10/2022 14:15:31 BST 132 43.8200 XLON 640191324793961 21/10/2022 14:16:19 BST 125 43.8600 XLON 640191324794051 21/10/2022 14:17:53 BST 40 43.9600 XLON 640191324794208 21/10/2022 14:17:53 BST 97 43.9600 XLON 640191324794209 21/10/2022 14:18:23 BST 86 43.9800 XLON 640191324794258 21/10/2022 14:19:35 BST 147 43.9600 XLON 640191324794384 21/10/2022 14:22:03 BST 112 44.0300 XLON 640191324794659 21/10/2022 14:22:17 BST 198 44.0500 XLON 640191324794724 21/10/2022 14:23:34 BST 149 44.0100 XLON 640191324794884 21/10/2022 14:24:16 BST 117 44.0000 XLON 640191324794941 21/10/2022 14:27:12 BST 114 44.1300 XLON 640191324795346 21/10/2022 14:27:12 BST 232 44.1300 XLON 640191324795345 21/10/2022 14:27:57 BST 106 44.0700 XLON 640191324795429 21/10/2022 14:29:19 BST 17 44.1200 XLON 640191324795615 21/10/2022 14:29:19 BST 142 44.1200 XLON 640191324795616 21/10/2022 14:29:29 BST 82 44.0900 XLON 640191324795681 21/10/2022 14:30:00 BST 77 44.0200 XLON 640191324795796 21/10/2022 14:30:27 BST 147 44.0800 XLON 640191324796108 21/10/2022 14:30:38 BST 71 44.0700 XLON 640191324796132 21/10/2022 14:31:00 BST 124 44.0700 XLON 640191324796313 21/10/2022 14:31:25 BST 148 44.0600 XLON 640191324796528 21/10/2022 14:32:08 BST 43 44.1800 XLON 640191324796894 21/10/2022 14:32:08 BST 150 44.1800 XLON 640191324796893 21/10/2022 14:32:30 BST 92 44.2000 XLON 640191324797034 21/10/2022 14:32:30 BST 154 44.2000 XLON 640191324797035 21/10/2022 14:32:32 BST 91 44.1900 XLON 640191324797055 21/10/2022 14:33:00 BST 9 44.2400 XLON 640191324797180 21/10/2022 14:33:00 BST 79 44.2400 XLON 640191324797181 21/10/2022 14:33:01 BST 30 44.2200 XLON 640191324797183 21/10/2022 14:33:01 BST 95 44.2200 XLON 640191324797182 21/10/2022 14:33:20 BST 115 44.1400 XLON 640191324797268 21/10/2022 14:33:49 BST 60 44.1900 XLON 640191324797405 21/10/2022 14:33:49 BST 88 44.1900 XLON 640191324797404 21/10/2022 14:34:20 BST 235 44.1600 XLON 640191324797554 21/10/2022 14:34:46 BST 74 44.1200 XLON 640191324797646 21/10/2022 14:34:46 BST 176 44.1400 XLON 640191324797621 21/10/2022 14:35:01 BST 75 44.1200 XLON 640191324797689 21/10/2022 14:35:16 BST 81 44.1200 XLON 640191324797745 21/10/2022 14:35:27 BST 82 44.1000 XLON 640191324797762 21/10/2022 14:36:13 BST 11 44.1600 XLON 640191324797989 21/10/2022 14:36:13 BST 80 44.1600 XLON 640191324797988 21/10/2022 14:36:37 BST 25 44.2100 XLON 640191324798193 21/10/2022 14:36:37 BST 107 44.2100 XLON 640191324798192 21/10/2022 14:36:46 BST 61 44.2100 XLON 640191324798234 21/10/2022 14:36:46 BST 279 44.2100 XLON 640191324798233 21/10/2022 14:36:56 BST 47 44.1900 XLON 640191324798337 21/10/2022 14:36:56 BST 68 44.1900 XLON 640191324798336 21/10/2022 14:37:10 BST 20 44.2200 XLON 640191324798439 21/10/2022 14:37:10 BST 97 44.2200 XLON 640191324798440 21/10/2022 14:37:39 BST 98 44.2700 XLON 640191324798597 21/10/2022 14:37:39 BST 100 44.2700 XLON 640191324798596 21/10/2022 14:38:06 BST 125 44.3200 XLON 640191324798695 21/10/2022 14:38:06 BST 129 44.3200 XLON 640191324798691 21/10/2022 14:38:56 BST 289 44.3400 XLON 640191324798937 21/10/2022 14:39:01 BST 131 44.2900 XLON 640191324798997 21/10/2022 14:39:20 BST 72 44.2800 XLON 640191324799069 21/10/2022 14:39:23 BST 75 44.2600 XLON 640191324799103 21/10/2022 14:40:05 BST 124 44.3600 XLON 640191324799340 21/10/2022 14:40:05 BST 152 44.3600 XLON 640191324799339 21/10/2022 14:40:28 BST 106 44.3800 XLON 640191324799417 21/10/2022 14:40:50 BST 10 44.3600 XLON 640191324799515 21/10/2022 14:40:50 BST 150 44.3600 XLON 640191324799514 21/10/2022 14:41:20 BST 159 44.3500 XLON 640191324799725 21/10/2022 14:41:59 BST 132 44.3400 XLON 640191324799920 21/10/2022 14:42:28 BST 166 44.3100 XLON 640191324800042 21/10/2022 14:43:14 BST 146 44.3800 XLON 640191324800299 21/10/2022 14:43:58 BST 147 44.4300 XLON 640191324800457 21/10/2022 14:44:14 BST 29 44.4400 XLON 640191324800547 21/10/2022 14:44:14 BST 138 44.4400 XLON 640191324800548 21/10/2022 14:45:00 BST 24 44.4700 XLON 640191324800826 21/10/2022 14:45:00 BST 47 44.4700 XLON 640191324800825 21/10/2022 14:45:00 BST 158 44.4700 XLON 640191324800822 21/10/2022 14:45:22 BST 24 44.4700 XLON 640191324801000 21/10/2022 14:45:22 BST 49 44.4700 XLON 640191324800999 21/10/2022 14:45:29 BST 79 44.4800 XLON 640191324801051 21/10/2022 14:46:15 BST 187 44.5500 XLON 640191324801336 21/10/2022 14:46:46 BST 1 44.5400 XLON 640191324801423 21/10/2022 14:46:46 BST 107 44.5400 XLON 640191324801425 21/10/2022 14:46:46 BST 116 44.5400 XLON 640191324801424 21/10/2022 14:47:01 BST 17 44.5600 XLON 640191324801497 21/10/2022 14:47:01 BST 85 44.5600 XLON 640191324801496 21/10/2022 14:47:18 BST 104 44.5100 XLON 640191324801571 21/10/2022 14:48:01 BST 255 44.5000 XLON 640191324801701 21/10/2022 14:48:28 BST 120 44.4900 XLON 640191324801789 21/10/2022 14:48:46 BST 80 44.4700 XLON 640191324801896 21/10/2022 14:49:41 BST 232 44.4800 XLON 640191324802109 21/10/2022 14:50:07 BST 67 44.4800 XLON 640191324802215 21/10/2022 14:50:07 BST 150 44.4800 XLON 640191324802214 21/10/2022 14:50:46 BST 102 44.4900 XLON 640191324802404 21/10/2022 14:51:29 BST 2 44.5000 XLON 640191324802493 21/10/2022 14:51:29 BST 150 44.5000 XLON 640191324802492 21/10/2022 14:52:40 BST 64 44.5400 XLON 640191324802822 21/10/2022 14:52:40 BST 143 44.5400 XLON 640191324802823 21/10/2022 14:52:55 BST 12 44.5200 XLON 640191324802887 21/10/2022 14:52:55 BST 79 44.5200 XLON 640191324802886 21/10/2022 14:54:03 BST 137 44.5700 XLON 640191324803334 21/10/2022 14:54:15 BST 139 44.5400 XLON 640191324803459 21/10/2022 14:55:29 BST 52 44.5600 XLON 640191324803756 21/10/2022 14:55:29 BST 150 44.5600 XLON 640191324803755 21/10/2022 14:55:42 BST 85 44.5300 XLON 640191324803783 21/10/2022 14:57:35 BST 194 44.6200 XLON 640191324804320 21/10/2022 14:57:46 BST 93 44.6100 XLON 640191324804371 21/10/2022 14:58:38 BST 7 44.7400 XLON 640191324804710 21/10/2022 14:59:02 BST 89 44.7500 XLON 640191324804809 21/10/2022 14:59:02 BST 157 44.7500 XLON 640191324804808 21/10/2022 15:00:20 BST 139 44.7700 XLON 640191324805188 21/10/2022 15:00:22 BST 92 44.7600 XLON 640191324805190 21/10/2022 15:01:10 BST 139 44.7300 XLON 640191324805427 21/10/2022 15:01:32 BST 23 44.7200 XLON 640191324805511 21/10/2022 15:01:32 BST 53 44.7200 XLON 640191324805512 21/10/2022 15:02:09 BST 76 44.7000 XLON 640191324805679 21/10/2022 15:02:09 BST 100 44.7000 XLON 640191324805680 21/10/2022 15:02:44 BST 102 44.7400 XLON 640191324805814 21/10/2022 15:03:17 BST 56 44.7600 XLON 640191324806029 21/10/2022 15:03:17 BST 65 44.7600 XLON 640191324806030 21/10/2022 15:03:30 BST 84 44.7400 XLON 640191324806100 21/10/2022 15:03:47 BST 77 44.7300 XLON 640191324806178 21/10/2022 15:04:08 BST 78 44.7400 XLON 640191324806271 21/10/2022 15:04:52 BST 2 44.7500 XLON 640191324806509 21/10/2022 15:04:52 BST 126 44.7500 XLON 640191324806508 21/10/2022 15:05:05 BST 71 44.7300 XLON 640191324806581 21/10/2022 15:06:08 BST 84 44.7700 XLON 640191324806967 21/10/2022 15:06:09 BST 13 44.7700 XLON 640191324806973 21/10/2022 15:06:09 BST 65 44.7700 XLON 640191324806971 21/10/2022 15:06:09 BST 69 44.7700 XLON 640191324806972 21/10/2022 15:06:42 BST 73 44.7600 XLON 640191324807169 21/10/2022 15:07:30 BST 28 44.7600 XLON 640191324807484 21/10/2022 15:07:30 BST 103 44.7600 XLON 640191324807483 21/10/2022 15:08:44 BST 47 44.7700 XLON 640191324807750 21/10/2022 15:08:44 BST 58 44.7700 XLON 640191324807751 21/10/2022 15:08:45 BST 152 44.7700 XLON 640191324807753 21/10/2022 15:09:05 BST 24 44.7100 XLON 640191324807868 21/10/2022 15:09:05 BST 56 44.7100 XLON 640191324807867 21/10/2022 15:10:42 BST 80 44.7300 XLON 640191324808363 21/10/2022 15:10:42 BST 177 44.7300 XLON 640191324808362 21/10/2022 15:11:17 BST 74 44.7000 XLON 640191324808526 21/10/2022 15:11:39 BST 80 44.7000 XLON 640191324808600 21/10/2022 15:12:02 BST 81 44.6700 XLON 640191324808685 21/10/2022 15:13:15 BST 114 44.6600 XLON 640191324809005 21/10/2022 15:13:36 BST 141 44.6800 XLON 640191324809090 21/10/2022 15:14:25 BST 114 44.6700 XLON 640191324809231 21/10/2022 15:15:13 BST 21 44.6700 XLON 640191324809497 21/10/2022 15:15:13 BST 62 44.6700 XLON 640191324809496 21/10/2022 15:16:07 BST 28 44.6600 XLON 640191324809710 21/10/2022 15:16:07 BST 111 44.6600 XLON 640191324809709 21/10/2022 15:16:32 BST 29 44.6000 XLON 640191324809899 21/10/2022 15:16:32 BST 44 44.6000 XLON 640191324809898 21/10/2022 15:16:53 BST 91 44.5700 XLON 640191324809989 21/10/2022 15:17:27 BST 127 44.5700 XLON 640191324810100 21/10/2022 15:18:16 BST 65 44.5800 XLON 640191324810345 21/10/2022 15:18:16 BST 84 44.5800 XLON 640191324810344 21/10/2022 15:18:58 BST 99 44.5600 XLON 640191324810494 21/10/2022 15:19:55 BST 48 44.6000 XLON 640191324810768 21/10/2022 15:19:55 BST 79 44.6000 XLON 640191324810767 21/10/2022 15:20:24 BST 6 44.6400 XLON 640191324810885 21/10/2022 15:20:24 BST 73 44.6400 XLON 640191324810886 21/10/2022 15:21:06 BST 151 44.6200 XLON 640191324811026 21/10/2022 15:21:51 BST 79 44.5800 XLON 640191324811186 21/10/2022 15:22:39 BST 157 44.5500 XLON 640191324811357 21/10/2022 15:23:22 BST 119 44.5200 XLON 640191324811490 21/10/2022 15:24:00 BST 70 44.4600 XLON 640191324811682 21/10/2022 15:24:57 BST 93 44.4200 XLON 640191324811922 21/10/2022 15:24:57 BST 110 44.4200 XLON 640191324811921 21/10/2022 15:25:48 BST 131 44.3900 XLON 640191324812158 21/10/2022 15:26:03 BST 110 44.3800 XLON 640191324812271 21/10/2022 15:26:48 BST 98 44.3600 XLON 640191324812451 21/10/2022 15:27:45 BST 147 44.3600 XLON 640191324812600 21/10/2022 15:28:10 BST 80 44.3300 XLON 640191324812661 21/10/2022 15:28:56 BST 126 44.3000 XLON 640191324812886 21/10/2022 15:29:33 BST 110 44.3000 XLON 640191324812989 21/10/2022 15:29:52 BST 79 44.3000 XLON 640191324813013 21/10/2022 15:31:06 BST 188 44.3500 XLON 640191324813409 21/10/2022 15:31:52 BST 123 44.4100 XLON 640191324813575 21/10/2022 15:32:28 BST 84 44.4100 XLON 640191324813712 21/10/2022 15:33:19 BST 148 44.4200 XLON 640191324813840 21/10/2022 15:33:49 BST 80 44.4000 XLON 640191324813934 21/10/2022 15:35:09 BST 100 44.3900 XLON 640191324814375 21/10/2022 15:35:32 BST 11 44.3900 XLON 640191324814476 21/10/2022 15:35:32 BST 70 44.3900 XLON 640191324814477 21/10/2022 15:35:32 BST 79 44.3900 XLON 640191324814475 21/10/2022 15:36:16 BST 113 44.3300 XLON 640191324814708 21/10/2022 15:37:53 BST 22 44.3800 XLON 640191324815104 21/10/2022 15:37:53 BST 118 44.3800 XLON 640191324815103 21/10/2022 15:38:05 BST 11 44.3700 XLON 640191324815131 21/10/2022 15:38:05 BST 157 44.3700 XLON 640191324815132 21/10/2022 15:38:16 BST 116 44.3400 XLON 640191324815172 21/10/2022 15:38:56 BST 72 44.3900 XLON 640191324815372 21/10/2022 15:39:37 BST 76 44.3600 XLON 640191324815491 21/10/2022 15:39:37 BST 82 44.3600 XLON 640191324815490 21/10/2022 15:40:11 BST 105 44.3400 XLON 640191324815662 21/10/2022 15:41:07 BST 91 44.3400 XLON 640191324815876 21/10/2022 15:42:09 BST 38 44.4200 XLON 640191324816252 21/10/2022 15:42:09 BST 53 44.4200 XLON 640191324816253 21/10/2022 15:42:09 BST 178 44.4200 XLON 640191324816251 21/10/2022 15:43:02 BST 213 44.4000 XLON 640191324816508 21/10/2022 15:43:36 BST 84 44.3900 XLON 640191324816599 21/10/2022 15:43:48 BST 75 44.4000 XLON 640191324816666 21/10/2022 15:44:42 BST 125 44.3700 XLON 640191324817016 21/10/2022 15:45:26 BST 203 44.3800 XLON 640191324817229 21/10/2022 15:47:00 BST 2 44.4300 XLON 640191324817632 21/10/2022 15:47:00 BST 20 44.4300 XLON 640191324817634 21/10/2022 15:47:00 BST 126 44.4300 XLON 640191324817633 21/10/2022 15:47:08 BST 110 44.4400 XLON 640191324817691 21/10/2022 15:48:16 BST 91 44.5000 XLON 640191324818110 21/10/2022 15:48:16 BST 104 44.5100 XLON 640191324818102 21/10/2022 15:50:21 BST 341 44.5200 XLON 640191324818553 21/10/2022 15:51:00 BST 72 44.5400 XLON 640191324818675 21/10/2022 15:51:28 BST 36 44.5300 XLON 640191324818779 21/10/2022 15:51:28 BST 48 44.5300 XLON 640191324818780 21/10/2022 15:51:57 BST 80 44.5300 XLON 640191324818855 21/10/2022 15:53:45 BST 209 44.5800 XLON 640191324819279 21/10/2022 15:54:17 BST 136 44.5800 XLON 640191324819422 21/10/2022 15:55:17 BST 71 44.5900 XLON 640191324819748 21/10/2022 15:55:17 BST 150 44.5900 XLON 640191324819747 21/10/2022 15:55:47 BST 13 44.6000 XLON 640191324819914 21/10/2022 15:55:47 BST 92 44.6000 XLON 640191324819913 21/10/2022 15:56:16 BST 70 44.6000 XLON 640191324820044 21/10/2022 15:56:16 BST 85 44.6000 XLON 640191324820043 21/10/2022 15:56:50 BST 100 44.6100 XLON 640191324820136 21/10/2022 15:57:08 BST 89 44.6300 XLON 640191324820186 21/10/2022 15:57:39 BST 35 44.6200 XLON 640191324820308 21/10/2022 15:57:39 BST 44 44.6200 XLON 640191324820307 21/10/2022 15:57:48 BST 124 44.5900 XLON 640191324820327 21/10/2022 15:58:09 BST 3 44.5300 XLON 640191324820480 21/10/2022 15:58:09 BST 71 44.5300 XLON 640191324820479 21/10/2022 15:59:22 BST 7 44.5900 XLON 640191324820832 21/10/2022 15:59:22 BST 34 44.5900 XLON 640191324820831 21/10/2022 15:59:22 BST 45 44.5900 XLON 640191324820830 21/10/2022 15:59:55 BST 74 44.5600 XLON 640191324820936 21/10/2022 15:59:55 BST 107 44.5600 XLON 640191324820935 21/10/2022 15:59:55 BST 150 44.5600 XLON 640191324820934 21/10/2022 16:00:22 BST 185 44.5700 XLON 640191324821050 21/10/2022 16:01:00 BST 108 44.5400 XLON 640191324821171 21/10/2022 16:01:45 BST 82 44.5500 XLON 640191324821262 21/10/2022 16:01:58 BST 94 44.5100 XLON 640191324821332 21/10/2022 16:02:58 BST 150 44.5200 XLON 640191324821615 21/10/2022 16:03:56 BST 15 44.5500 XLON 640191324821818 21/10/2022 16:03:56 BST 72 44.5500 XLON 640191324821817 21/10/2022 16:03:56 BST 99 44.5500 XLON 640191324821819 21/10/2022 16:04:39 BST 124 44.4800 XLON 640191324821992 21/10/2022 16:05:37 BST 27 44.4900 XLON 640191324822211 21/10/2022 16:05:37 BST 118 44.4900 XLON 640191324822210 21/10/2022 16:07:15 BST 10 44.5500 XLON 640191324822573 21/10/2022 16:07:15 BST 74 44.5500 XLON 640191324822572 21/10/2022 16:07:42 BST 18 44.5500 XLON 640191324822613 21/10/2022 16:07:42 BST 32 44.5500 XLON 640191324822612 21/10/2022 16:07:42 BST 41 44.5500 XLON 640191324822614 21/10/2022 16:08:08 BST 87 44.5500 XLON 640191324822729 21/10/2022 16:08:08 BST 139 44.5500 XLON 640191324822727 21/10/2022 16:08:08 BST 184 44.5500 XLON 640191324822726 21/10/2022 16:09:04 BST 28 44.5800 XLON 640191324822957 21/10/2022 16:09:04 BST 50 44.5800 XLON 640191324822956 21/10/2022 16:09:04 BST 110 44.5900 XLON 640191324822942 21/10/2022 16:10:02 BST 35 44.5500 XLON 640191324823137 21/10/2022 16:10:02 BST 46 44.5500 XLON 640191324823136 21/10/2022 16:10:24 BST 97 44.5700 XLON 640191324823258 21/10/2022 16:10:47 BST 91 44.5900 XLON 640191324823368 21/10/2022 16:11:47 BST 169 44.6200 XLON 640191324823638 21/10/2022 16:12:18 BST 45 44.6100 XLON 640191324823792 21/10/2022 16:12:18 BST 75 44.6100 XLON 640191324823791 21/10/2022 16:13:33 BST 104 44.6700 XLON 640191324824306 21/10/2022 16:13:33 BST 137 44.6700 XLON 640191324824307 21/10/2022 16:13:58 BST 100 44.6500 XLON 640191324824412 21/10/2022 16:14:59 BST 140 44.6700 XLON 640191324824907 21/10/2022 16:16:01 BST 159 44.6900 XLON 640191324825689 21/10/2022 16:16:14 BST 28 44.6800 XLON 640191324825767 21/10/2022 16:16:14 BST 163 44.6800 XLON 640191324825765 21/10/2022 16:17:15 BST 85 44.7000 XLON 640191324826194 21/10/2022 16:17:15 BST 119 44.7000 XLON 640191324826187 21/10/2022 16:18:32 BST 31 44.7100 XLON 640191324826580 21/10/2022 16:18:32 BST 109 44.7100 XLON 640191324826581 21/10/2022 16:18:41 BST 34 44.7000 XLON 640191324826621 21/10/2022 16:18:41 BST 56 44.7000 XLON 640191324826622 21/10/2022 16:18:48 BST 22 44.7000 XLON 640191324826687 21/10/2022 16:18:50 BST 69 44.7000 XLON 640191324826707 21/10/2022 16:20:00 BST 63 44.7000 XLON 640191324827098 21/10/2022 16:20:00 BST 188 44.7000 XLON 640191324827099 21/10/2022 16:20:24 BST 100 44.6600 XLON 640191324827315 21/10/2022 16:21:41 BST 123 44.6900 XLON 640191324827929 21/10/2022 16:21:41 BST 208 44.6900 XLON 640191324827930 21/10/2022 16:22:10 BST 145 44.7200 XLON 640191324828285 21/10/2022 16:22:36 BST 107 44.6900 XLON 640191324828433 21/10/2022 16:23:23 BST 165 44.7300 XLON 640191324828695 21/10/2022 16:24:06 BST 81 44.7300 XLON 640191324828945 21/10/2022 16:24:06 BST 120 44.7300 XLON 640191324828946 21/10/2022 16:24:23 BST 77 44.7200 XLON 640191324829044 21/10/2022 16:24:45 BST 86 44.6900 XLON 640191324829137 21/10/2022 16:25:11 BST 122 44.7300 XLON 640191324829301 21/10/2022 16:25:24 BST 86 44.7200 XLON 640191324829405 21/10/2022 16:26:28 BST 230 44.7500 XLON 640191324830053 21/10/2022 16:26:55 BST 193 44.7500 XLON 640191324830354 21/10/2022 16:27:43 BST 131 44.7300 XLON 640191324830720 21/10/2022 16:28:08 BST 30 44.7300 XLON 640191324830975 21/10/2022 16:28:18 BST 64 44.7300 XLON 640191324831059 21/10/2022 16:28:58 BST 64 44.7300 XLON 640191324831398 21/10/2022 16:29:02 BST 56 44.7300 XLON 640191324831446 21/10/2022 16:29:02 BST 114 44.7300 XLON 640191324831449 21/10/2022 16:29:39 BST 19 44.7300 XLON 640191324831636 21/10/2022 16:29:39 BST 63 44.7300 XLON 640191324831635 21/10/2022 16:29:50 BST 53 44.7300 XLON 640191324831713

