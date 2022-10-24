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PR Newswire
24.10.2022 | 08:58
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

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Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.446100 USDIE00hBJXRZJ4021 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.946800 USDIE00BJXRZ273
21 October 2022

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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF3.856400 USDIE00BLRPQH31
21 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.753000 USDIE00BLRPQJ54

21 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.669100 USDIE00BLRPRR04

21 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.057600 USDIE00BLRPRQ96

21 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.560300 USDIE000HJV1VH3

21 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.487600 USDIE000QRNAC66

21 October 2022
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