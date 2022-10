Köln (ots) -24. Oktober 2022 - Eine überraschende Pause mitten im-Gameshow-Fieber der "100.000 Mark Show", ausgelöst von Joachim Llambi. Während die Fragen kniffliger werden und die Pulsfrequenz bei Kandidaten und dem Publikum steigt, drückt Joachim Llambi aus "seinem" Wohnzimmer heraus auf die Pausentaste, genauer gesagt für die Sparkasse und deren nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten. Das neue Ad Special "Guerilla Freeze" - macht es möglich.Der erstmalig eingesetzte "Guerilla Freeze" aus dem Ad+Concept Studio der Ad Alliance, der in Zusammenarbeit mit den Sparkassen und der Spezialabteilung "Content & Special Ads" der HAVAS Media Germany entwickelt wurde, war Höhepunkt des Ad Special Dreiklang, der letzten Sonntag innerhalb der RTL Kult-Spielshow für die Sparkasse umgesetzt wurde. Mit einem kreativen Storytelling wurde die Sparkasse als Enabler für nachhaltige Geldanlagen ungewöhnlich in Szene gesetzt. Ein Auftritt als Partner für Investitionen in die Zukunft unseres Planeten, der sich in den Köpfen der Zuschauer:innen verankert. Hierfür setzte die Sparkasse mit Joachim Llambi auf ein bekanntes und beliebtes RTL-Sendergesicht, das sich mit Haltung und Zahlen bestens auskennt - sowohl auf dem Tanz- als auch Finanz-Parkett, denn als ausgebildeter Bankkaufmann und späterer Börsen- und Finanzexperte weiß er, wovon er spricht."Wir freuen uns sehr, dass wir so ein aufmerksamkeitsstarkes Werbeformat zusammen mit Havas entwickelt haben, da uns das Thema verantwortungsvolle Geldanlage besonders am Herzen liegt. Hierfür kann man ruhig einmal eine kurze Pause in der Abendunterhaltung einlegen", sagt Silke Lehm, Co-Leiterin Newsroom der Sparkassen-Finanzgruppe. "Joachim Llambi ist für dieses Thema ein glaubhafter Botschafter, da er selbst seine Ausbildung zum Bankkaufmann in der Sparkasse Duisburg gemacht hat und bis heute der Sparkasse sehr verbunden ist."Dieser ungewöhnliche Auftritt nahm am Sonntag mit einem klassischen Spot seinen Anfang. Exklusiv vor Beginn der Sendung platziert, treffen Zuschauer:innen bereits auf Joachim Llambi der auf seiner Wohnzimmercouch sitzt und sozusagen einen Hinweis "auf später" gibt. Später ist dann während der laufenden Sendung. Im Verlauf des Rechenspiels wird der "Guerilla Freeze" ausgelöst. Mit Klick auf die Pausentaste kehren die Zuschauer:innen wieder in das Wohnzimmer von Llambi zurück. Während im Hintergrund das TV-Sendungsbild pausiert und das Logo der Sparkasse eingeblendet wird, wendet sich der bekannte Juror mit der Botschaft direkt an das Publikum. Mit erneutem Klick auf die Pausentaste geht's mit der beliebten RTL-Show weiter. Abgerundet wird der Ad Specials-Auftritt mit einem situativ ausgespielten Framesplit als Reminder zum Thema nachhaltige Geldanlage, der darüber hinaus auf das Content Special der Sparkasse auf RTL.de verweist. Hier finden Interessierten noch bis zum 16. November 2022 vertiefende Informationen zum Thema.Birgit Ulber, Head of Content & Special Ads der Havas Media: "Als Highlight der diesjährigen TV-Kampagne war es uns besonders wichtig, für unseren Kunden Content zu entwickeln, der außergewöhnlich ist, dabei aber gleichzeitig durch intelligentes Storytelling die Kernbotschaft der aktuellen Kampagne unterstreicht. Durch die Integration in die '100.000 Mark Show' hatten wir die Möglichkeit, den Content in einem thematisch passenden Umfeld zu inszenieren. Joachim Llambi hat durch seinen Background im Finanzsektor das Gesamtbild authentisch und glaubwürdig abgerundet."Lars-Eric Mann, CMO der Ad Alliance: "Kampagnen wie diese sind es, die unsere Innovationsstärke unter Beweis stellen und besonders viel Spaß machen. Mit dem Anspruch, für Aufmerksamkeit und eine nachhaltige Wirkung zu sorgen, ist hier ein perfektes Match gelungen. Mit Joachim Llambi hat die Sparkasse nicht nur inhaltlich einen Experten für ihr Thema gewinnen können, sondern auch einen ausgewiesenen TV-Profi, der nicht nur routiniert vor der Kamera agiert, sondern als. bekanntes RTL-Gesicht auch für eine entsprechende Aufmerksamkeit sorgt. Besser geht's nicht."Kreation, Produktion und Umsetzung erfolgten komplett inhouse bei Ad Alliance, in Zusammenarbeit mit dem Marketing von RTL Deutschland sowie in enger Abstimmung mit der Agentur HAVAS.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Pressekontakt:
Zarifa Schmitt
Kommunikation Ad Alliance, RTL Deutschland
Zarifa.Schmitt@rtl.de - Tel. 0221 456-74201

Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/5351927