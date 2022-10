Elon Musk und Warren Buffett sind nicht unbedingt dicke miteinander. Sie werden es, so die gängige Wahrnehmung, wohl auch nicht werden. So manchen Disput hat es bereits gegeben. Oder auch Vergleiche, welche Konglomerate größer sind, gemessen am Börsenwert. Allerdings geht das Thema weiter. Elon Musk hat, so das US-Portal Fortune, im Rahmen der Präsentation der Zahlen für das dritte Quartal erklärt, er sei nicht Warren Buffett. Das hat Auswirkungen auf die Tesla-Aktie. Oder auch SpaceX, auf die Boring ...

