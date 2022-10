Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Metalcorp Group S.A. vom 23. Oktober 2022:Gegenantrag der SdK zu den Beschlussvorschlägen für die Abstimmung ohne Versammlung vom 22. bis zum 25. Oktober 2022Die Metalcorp Group S.A. hat am 22. Oktober 2022 einen Gegenantrag der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") zu ihren Beschlussvorschlägen für die Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger ihrer Anleihe 2017/2022 vom 22. bis zum 25. Oktober 2022 erhalten. Die SdK schlägt u. a. einen erhöhten Coupon sowie einerseits eine Flexibilisierung der Modalitäten für eine vorzeitige Rückzahlung (Rückzahlung auch in Teilbeträgen und zum Nennbetrag) und andererseits anlassbezogene und feste Teilrückzahlungen vor. Eine anlassbezogene Teilrückzahlung soll erfolgen, sobald Metalcorp das derzeit in Guinea lagernde und ab November 2022 zu verschiffende Bauxit verkauft hat, spätestens Ende Mai 2023. Feste Teilrückzahlungen sollen Ende März 2023 und Ende Mai 2023 erfolgen, wobei die anlassbezogene Teilrückzahlung angerechnet wird. ...

