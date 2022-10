Das Edogawa Hospital plant ein Zentrum für die Rekonstruktion der Harnröhre und richtet eine Bor-Neutroneneinfangtherapie (BNCT) zur Krebsbehandlung ein

Bei einer Harnröhrenstriktur, die bei Männern das Abfließen des Urins aus der Blase blockiert, könnte die Zelltherapie BEES-HAUS Abhilfe schaffen, ein neuartiger, auf autologen Schleimhautzellen aus der Wange basierender Ansatz, so der renommierte Urologe Dr. Akio Horiguchi. Er hat die Möglichkeit einer leichten Reproduzierbarkeit in Japan sowie einer Zellentransplantation an der Stelle der Harnröhrenschädigung und -vernarbung bestätigt der entscheidende Schritt, um ein Wiederauftreten der Striktur zu verhindern. Dr. Dmitriy Nikolavsky (Upstate University Hospital, New York), der die Harnröhrenstriktur erforscht, lobte diese Leistung. Dr. Suryaprakash Vaddi, der erfolgreiche klinische Ergebnisse mit BEES-HAUS bei sechs Patienten berichtete, moderierte ihre Präsentation auf dem internationalen Treffen für regenerative Medizin XVII NCRM NICHE 2022, das vom Edogawa Hospital mitgesponsert wurde.

Dr. Shojiro Katoh, President, Edogawa Hospital Jinseisha-Social welfare trust, and Dr. Akio Horiguchi with "Nyodokyosakusho" a book by Dr. Horiguchi, in the new annex with a high-tech biomaterial lab, cell culture and tissue engineering R&D facility. They both share their commitment to make Edogawa Hospital not only an institute for advanced treatment to patients with urethral stricture but also a medical research, technology and clinical skills propagation center. To the existing three tomotherapy units MRIdian, adding of BNCT system, an accelerator-based neutron production unit with lithium as target, will make the hospital, a global hub of advanced care in oncology domain. Clinical trials for Breast cancer with BNCT are to start in the near future. With convenient access to both Narita and Haneda International airports, Edogawa hospital is preferred by foreign patients and further strengthening of support systems to cater to inbound medical tourism is underway says Dr. Katoh. (Photo: Business Wire)