Ungewöhnliches hört man von der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29) - man führt eine Barkapitalerhöhung - ohne Bezugsrecht dem regulatorischen Aufwand wohl geschuldet - durch. So weit, so "normal". Aber nicht mit dem üblichen Abschlag zum Börsenkurs oder "nah am aktuellen Kurs", sondern mit 12% Aufschlag.Man muss schon überzeugte Investoren finden, die bereit sind, eine Barkapitalerhöhung über nominal 900.000,- EUR zu einem Bezugspreis von 6,75 EUR je Aktie zu zeichnen. Wenn der entsprechende Vortagsschlusskurs bei 6,00 EUR lag und somit ein Kauf "über die Börse" aktuell günstiger wäre, sollte ...

