Der November wird für die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) wieder ein sehr besonderer und äußerst spannender Monat werden, denn es steht die Versteigerung der besonders großen Diamanten an, die in den letzten Monaten auf der Lulo-Mine in Angola gefördert wurden.Durchführen wird die Ausschreibung die Sociedade Mineira Do Lulo und wie immer, wenn besonders große und attraktive Diamanten vom Typ IIa versteigert werden, dürfte das Interesse ...

