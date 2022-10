4,3 Prozent in den USA und 2,5 Prozent sichere Rendite für zehnjährige Bundesanleihen - die Zinserwartungen schnellen immer weiter nach oben, weil weiterhin keine Entspannungssignale von der Inflationsfront kommen. So ist die Teuerung in Großbritannien im September wieder zweistellig gestiegen und auch die Erzeugerpreise in Deutschland setzen ihren Höhenflug nahezu ungebremst fort. Neben den Energiepreisen ...

