Die konjunkturellen Aussichten für die österreichische Industrie trüben sich weiter ein. Sowohl das Gesamtbarometer der IV-Konjunkturerhebung als auch sämtliche seiner Einzelindikatoren sind nach unten gerichtet. Das IV-Konjunkturbarometer, welches als (gewichteter) Mittelwert aus den Beurteilungen der gegenwärtigen Geschäftslage und der Geschäftslage in sechs Monaten bestimmt wird, ermäßigt sich kräftig um über 19 Punkte auf nunmehr -2,0 Punkte. In retrospektiver Betrachtung indizierte ein solches Niveau des IV-Konjunkturbarometers stets eine bevorstehende Rezession in der österreichischen Industrie. "Seit nunmehr bereits fünf Quartalen hintereinander flaut der jeweils aktuelle Geschäftsgang in der Industrie im ...

