Accentro hat für das erste Halbjahr gute Zahlen gemeldet. Dank den fortgesetzten Verkaufsaktivtäten wurde der Umsatz um 28 Prozent auf 93,5 Mio. Euro gesteigert, was zu einem EBIT von 9,0 Mio. Euro führte. Bereinigt um das hohe Bewertungsergebnis, das letztes Jahr in das EBIT eingeflossen war, konnte der Gewinn vor Zinsen und Steuern somit um 240 Prozent verbessert werden. Ermöglicht wurde dies nicht nur durch das höhere Verkaufsvolumen, sondern auch durch die deutlich höhere Verkaufsmarge, in der ...

