Das Ding hat sich sdm selbst eingebrockt. Nachdem der Aktienkurs des nun seit knapp einem Jahr börsennotierten Sicherheitsdienstleisters lange Zeit beinahe immun gegen den allgemeinen Abschwung an den Kapitalmärkten schien und sich sogar dynamisch Richtung Norden entwickelte, kam die Notiz zuletzt unter Abgabedruck. Für Irritationen unter den Investoren und Analysten sorgten insbesondere die Differenzen zwischen ... The post sdm: Neuigkeiten von der Webkonferenz appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...