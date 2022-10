Die von uns antizipierte Übernahmewelle hält an und "trifft" nun auch endlich die lange erwartete Übernahme aus dem Reigen der NBC-Titel: Myovant Sciences (WKN: A2DFYA)! Erste Offerte abgelehnt Ein initiales Angebot zu 22,75 US$ lehnte Myovant erst vor wenigen Wochen ab. Jetzt bessert der japanische Großaktionär Sumitomo nach und bietet 27 US$ je Aktie. In diesem Rahmen wird die gesamte Firma mit 2,9 Milliarden US$ bewertet. Damit die Offerte durchgeht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...