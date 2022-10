Australiens Bundesstaat New South Wales (NSW) forciert den Aufbau von mehr als 500 schnellen und ultraschnellen Ladepunkten. Vor diesem Hintergrund erhalten in einem ersten Schritt die Unternehmen Ampol, BP, Evie Networks, Tesla, NRMA und Zeus Renewables öffentliche Zuschüsse. Den Aufbau des Schnellladenetzes will die Regierung von New South Wales in drei Förder-Etappen anschieben. Die erste Förderrunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...