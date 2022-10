FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 25,00 auf 14,50 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf absehbarer Zeit dürfte die Profitabilität leiden, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie vor den Neunmonatszahlen des Immobilienkonzerns. Er sieht "am Horizont einige Wolken" und wird für die weiteren Aussichten vorsichtiger./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 06:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAT1AG3

