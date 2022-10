Die Partnerschaft mit Milcoop wird fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf den europäischen Fischerei- und Aquakultursektoren liegt, unterstützt von EIT Food und geleitet von Federpesca

SkyHive, der Pionier der Quantum Labor Analysis, der leistungsstarke Technologien und Erkenntnisse für die rasche Umschulung von Unternehmen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt liefert, hat heute die Global Alliance for Skills ins Leben gerufen, eine strategische Allianz zur Förderung der wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit durch die Umschulung der globalen Arbeitskräfte. Die in Partnerschaft mit Milcoop, eine auf angewandte psychosoziale Forschungsprojekte spezialisierte Benefit Company, geführten Bemühungen wurden bereits vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT Food), einer Einrichtung der Europäischen Union, und dem AGAPE-Projekt gefördert.

Die Global Alliance for Skills, die diese Woche auf dem Festival of Diplomacy in Rom gestartet wurde, ist ein einzigartiges Konsortium für Qualifikationsübergänge, Ressourcen und Begegnungsmöglichkeiten, das Führungskräfte aus aller Welt mit dem gemeinsamen Ziel verbindet, den Übergang von der normalen Wirtschaft zu zirkulären Alternativen zu unterstützen, die mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung im Einklang stehen. Es unterstützt Regierungen und Unternehmen bei der Umschulung und Höherqualifizierung von Bereichen des Arbeitsmarktes, die am stärksten von Automatisierung und fortschrittlicher Technologie betroffen sind oder verdrängt werden.

"Ein Ansatz, bei dem die Qualifikationen im Vordergrund stehen, ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Führungskräfte bei der Bewältigung des wirtschaftlichen Wandels wie dem digitalen und grünen Wandel mit effizienteren Prozessen zur Umstrukturierung der Belegschaft zu unterstützen", so Sean Hinton, CEO und Gründer von SkyHive. "SkyHive ist stolz darauf, ein Gründungsmitglied der Global Alliance for Skills zu sein. Wir fordern alle interessierten Parteien im öffentlichen und privaten Sektor auf, sich uns anzuschließen, um Arbeitskräfte zu revolutionieren, den Einzelnen zu stärken und eine nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen."

Beginnend mit dem europäischen Fischerei- und Aquakultursektor wird die Global Alliance for Skills unter der Leitung der Federazione Nazionale Imprese di Pesca (FEDERPESCA) Prioritäten setzen:

Erörterung von Strategien zur Förderung einer neuen, selbsttragenden ‚grün-blauen Wirtschaft'

Austausch bewährter Praktiken für die Umstellung der Arbeitskräfte in den Ökosystemen Aquakultur und Fischerei

Bereitstellung von tragfähigen Umschulungsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen für Arbeitsmarktteilnehmer

"Die Digitalisierung von Unternehmen und Aufgaben wird unweigerlich dazu führen, dass viele Arbeitsplätze obsolet werden", so General Director der Federpesca, Francesca Biondo. "Gemeinsam mit SkyHive setzen wir uns dafür ein, dass die Aquakultur und die Fischerei zwei der wichtigsten Landwirtschaftssektoren in Europa über die notwendigen Ressourcen verfügen, um Arbeitskräfte umzuschulen, neue Rollen zu schaffen und sich erfolgreich von den traditionellen Industrienormen zu lösen."

Mehr als 20 Millionen Menschen sind bereits in der Aquakultur beschäftigt, eine Zahl, die in Zukunft noch erheblich steigen wird. Die Nutzer werden in der Lage sein, Job- und Bildungs-Hotspots zu finden, in denen sie Kurse belegen, Leute treffen und Unterstützung erhalten können, um ihren nächsten Job zu finden.

Milcoop hat die Anwendung des Modells der Global Alliance for Skills für den europäischen Aquakultursektor entwickelt. "In einem System von Interdependenzen ist der Mensch der Motor eines erwarteten positiven Wandels und einer organismischen Homöostase für die gesamte Anlage", sagte Milena Marzano, Mitbegründerin von Milcoop und wissenschaftliche Koordinatorin der Global Alliance for Skills. "Ich freue mich, dass die Global Alliance for Skills eine aktive Rolle im Bereich der blauen Wirtschaft spielen wird, zu der auch das Projekt AGAPE gehört, das vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut für den Lebensmittelsektor (EIT Food) kofinanziert wird."

"Die Herausforderungen im Zusammenhang mit Lebensmitteln sind von zentraler Bedeutung für die Zukunft unseres Planeten und überschneiden sich mit vielen anderen Aspekten wie ökologische Nachhaltigkeit, Gesundheit, Arbeitnehmerrechte oder Technologien zur Verbesserung der Lieferkette", sagte Mario Roccaro, Manager of Education bei EIT Food. "Transversale Fähigkeiten, die die Verwirklichung einer Idee oder eines Projekts unterstützen, sind in der Arbeitswelt zunehmend gefragt. Dazu gehören ‚beeinflussende' Fähigkeiten wie Kommunikation und Führung sowie Denkfähigkeiten wie Problemlösung und kritisches Denken. Zusammen mit technischem Wissen, Geschäftssinn und digitalen Fähigkeiten werden sie es ermöglichen, die großen Herausforderungen von morgen zu meistern. Eine gemeinsame Plattform und ein gemeinsamer Ansatz sind von strategischer Bedeutung, um eine neue globale Mentalität zu schaffen."

Der Start der Global Alliance for Skills fällt mit der Prognose der EU zusammen, dass der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bis 2030 mehr als eine Million Arbeitsplätze schaffen wird. Die Umstellung der Industrie wird in den nächsten fünf Jahren auch die Umschulung und Höherqualifizierung von mehr als 120 Millionen Europäern erfordern.

Darüber hinaus hat die Europäische Kommission am 13. Oktober 2022 den Vorschlag angenommen, das Jahr 2023 zum "Europäischen Jahr der Kompetenzen" auszurufen, nachdem die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in ihrer Rede zur Lage der Union betont hatte, dass in Europa "ein stärkerer Fokus auf die berufliche Bildung und Qualifizierung" erforderlich sei. Ein Drittel des EU-Konjunkturprogramms NextGenerationEU in Höhe von 1,8 Billionen Euro sowie der Siebenjahreshaushalt der EU dienen der Finanzierung des Europäischen Green Deal, der Förderung eines vom Ressourcenverbrauch abgekoppelten Wirtschaftswachstums und der Sicherstellung, dass "kein Mensch und kein Ort" beim Übergang zu einer modernen, ressourceneffizienten und klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 zurückgelassen wird.

"Wir sehen einen Weg nach vorne, der gleichzeitig die Arbeitsmöglichkeiten demokratisiert, die globalen Arbeitskräfte zukunftssicher macht, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt erhöht und die Innovation fördert", fügte Hinton hinzu.

Über SkyHive

SkyHive ist eine zertifizierte B-Corporation und Software-Anbieter von globaler Workforce-Intelligence-Technologie, die die Arbeitsmarkteffizienz in Echtzeit für Unternehmen, Gemeinden und Volkswirtschaften optimiert. Führende Unternehmen nutzen die cloudbasierten Anwendungen und Plattformen von SkyHive, um die Zukunft der Arbeit auf ihrer granularsten Ebene zu gestalten: den Fähigkeiten. Die Quantum Labor Analysis von SkyHive wurde vom Weltwirtschaftsforum, Gartner und Forbes für ihre führenden Bemühungen im Bereich der ethischen KI und ihre positiven Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte weltweit anerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter www.skyhive.ai.

Über Milcoop

Milcoop ist eine von Milena Marzano und Luca Ottomanelli mitbegründete Benefit Company und anhängige B-Corp mit dem Ziel, sektorübergreifende Lösungen zu entwickeln und sich auf angewandte psycho-soziale Forschungsprojekte im Bereich der Personalumsetzung zu konzentrieren. Es konzentriert sich darauf, die Lücke zwischen lokalen Unternehmen zu schließen und die Leistung zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit und soziale und ökologische Innovation. Milcoop arbeitet mit der italienischen Handelskammer von Ontario (ICCO) und anderen globalen Partnern im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zusammen. Mehr Informationen finden Sie unter www.milcoop.com.

Über EIT Food

Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) ist eine unabhängige Einrichtung der Europäischen Union, die 2008 gegründet wurde, um europaweit Innovationen zu fördern. Das EIT Food bringt führende Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen zusammen, um dynamische grenzüberschreitende Partnerschaften zu bilden, die sich der Suche nach Lösungen für eine bestimmte globale Herausforderung widmen. Das Hauptziel besteht darin, die besten Ideen in Produkte, Dienstleistungen, Arbeitsplätze und Wachstum in ganz Europa umzusetzen. EIT Food beschleunigt die Innovation, um ein zukunftsfähiges Lebensmittelsystem aufzubauen, das gesunde und nachhaltige Lebensmittel für alle produziert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eitfood.eu.

Über Federpesca

Der 1961 gegründete nationale Verband der Fischereiunternehmen (FEDERPESCA) ist Mitglied der CONFINDUSTRIA und vertritt und schützt rund 1600 italienische Reeder und Unternehmen des Fischereisektors in der öffentlichen Verwaltung, im Parlament und in der Europäischen Union. FEDERPESCA ist Teil der Nationalen Fischereibeobachtungsstelle, der bilateralen Fischereibehörde (E.BI.PESCA) und des Ergänzungsfonds des Nationalen Gesundheitsdienstes (FIS Pesca) für die Verwaltung der vom C.C.N.L of Fishing vorgesehenen Regulierungseinrichtungen. Für Informationen, besuchen Sie www.federpesca.it.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221023005035/de/

Contacts:

Für SkyHive

Aidan O'Connor

aoconnor@prosek.com

+1.646.818.9283

Für Global Alliance for Skills

Milena Marzano

contact@globalallianceforskills.org

+39.328.49.28.933