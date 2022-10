Rund 65.000 Meter haben die Vorbesitzer auf dem Saray-Uran-Projekt gebohrt. Nun wird Haranga Resources Limited (ASX: HAR, FSE: 65EO) in Kürze auch mit eigenen Bohrungen an den Start gehen und die Liegenschaft weiterentwickeln. Geplant sind in einem zweistufigen Programm insgesamt 3.200 eigene Bohrmeter.Haranga Resources plant mit den eigenen Bohrungen, nicht nur die historischen Arbeiten zu überprüfen und zu validieren, sondern möchte auch in bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...