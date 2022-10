Wohl kaum eine Branche war hierzulande zuletzt so sehr in den Medien präsent wie die Chemieindustrie. Aufgrund des großen Energiehungers wurde hier bereits der Abgesang geschrieben. Doch BASF konnte mit den jüngsten Quartalszahlen durchaus überzeugen und arbeitet weiter fieberhaft an einer erfolgreichen Zukunft. An der Börse kommt das offenbar gut an, denn der Aktienkurs klettert auch am heutigen Montag weiter nach oben…

In der vergangenen Woche hatte BASF die neue Ausrichtung im Vorstand bekannt gegeben. Der Vertrag mit Konzern-Chef Martin Brudermüller wurde bis zur Hauptversammlung 2024 verlängert. Gleichzeitig hat das Gremium Dirk Elvermann zum Finanzvorstand als Nachfolger für Hans-Ulrich Engel bestellt.

In den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal gab BASF einen Umsatz von rund 22 Milliarden Euro zu Protokoll. Ein Plus von rund 12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Steigerung ist vor allem in günstigen Wechselkursen ...

