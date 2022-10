Neckarsulm (ots) -In der Oktober-Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test konnte Kaufland erneut mit drei Eigenmarkenprodukten punkten: Sowohl die bevola Peel Off Maske, als auch das bevola Naturals Körperöl Bio-Arganöl & Bio-Jojobaöl und der streichzarte Honig cremig von K-Bio erhielten die Bestnote "sehr gut".Im Test mit 25 Reinigungsmasken, darunter 10 Peel-off Masken, wurde das bevola-Produkt von der Jury für seine Inhaltsstoffe mit "sehr gut" bewertet und zählt damit zu den Testsiegern. Die Maske reinigt die Haut gründlich und intensiv. Panthenol, Mandarinen- und Orangenextrakt sorgen für Pflege der Haut. Die Hautverträglichkeit wurde in dermatologischen Tests geprüft und bestätigt.Ebenfalls gut für die Haut: Das bevola Naturals Körperöl. Im Öko-Test mit 21 verschiedenen Körperölen konnte das Eigenmarken-Produkt von Kaufland insbesondere bei den Inhaltsstoffen punkten und sich damit die Bestnote "sehr gut" sichern. Die Rezeptur mit Arganöl und Jojobaöl aus kontrolliert biologischem Anbau spendet wertvolle Feuchtigkeit, pflegt die Haut und macht sie weich und geschmeidig. Das bevola Naturals Körperöl ist gemäß Natrue-Standard zertifiziert. Das bedeutet für die Rezepturen: Verzicht auf Silikone, Paraffine und Mineralöle, auf Mikroplastik und auf rein synthetische Farb- und Duftstoffe. Mehr Informationen zur Natrue-Zertifizierung unter natrue.org/deIn der Oktober-Ausgabe des Öko-Tests stand auch Honig im Fokus. Hier nahmen die Tester insgesamt 19 Produkte unter die Lupe. Der streichzarte cremige Honig der Kaufland-Eigenmarke K-Bio konnte bei den Inhaltsstoffen und bei Geschmack und Sensorik überzeugen und zählt damit zu den Testsiegern. Der Honig ist EU-Bio zertifiziert und eignet sich nicht nur ideal als Belag auf Brötchen, sondern auch zum Kochen und Backen.Weitere Informationen zu Kaufland erhalten Sie unter www.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5352266