EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.10.2022 / 12:57 CET/CEST

Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 Erwerb eigener Aktien - 17. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 17. Oktober 2022 bis einschließlich 21. Oktober 2022 wurden insgesamt 34.200 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 23. Juni 2022 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt. Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 17. Oktober 2022 bis einschließlich 21. Oktober 2022 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt: Datum Gesamtzahl zurückgekaufter

Aktien (Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro) 17. Oktober 2022 7.500 20,36320 152.724,00 18. Oktober 2022 6.600 20,96495 138.368,68 19. Oktober 2022 6.700 20,65910 138.416,00 20. Oktober 2022 7.000 20,22496 141.574,74 21. Oktober 2022 6.400 19,97067 127.812,28 Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 01. Juli 2022 bis einschließlich 21. Oktober erworbenen Aktien beläuft sich auf 722.000 Stück Aktien. Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse im elektronischen XETRA-Handelssystem. Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://aurelius-group.com/equity-opportunities/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm-2022/ Grünwald, den 24. Oktober 2022 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA

vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin

AURELIUS Management SE

Die Geschäftsführenden Direktoren

