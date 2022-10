Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 behauptet um die Mittagszeit ein Plus von 0,91 Prozent auf 3508,21 Punkte.Paris / London - Europas Börsen haben am Montag einen zwischenzeitlichen Schwächeanfall abschütteln können. Trotz schwacher Daten zur Unternehmensstimmung behauptete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um die Mittagszeit ein Plus von 0,91 Prozent auf 3508,21 Punkte. Der französische Cac 40 gewann 1,11 Prozent auf 6102,21 Punkte. Der britische FTSE 100 war indes 6970,40 Zählern kaum verändert.

