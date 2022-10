Nach der Veröffentlichung der chinesischen Wirtschaftsdaten für September geben die Ölpreise am Montagmorgen nach. Die Preisschere zwischen den Ölsorten Brent und WTI weitet sich mit inzwischen über acht US-Dollar Unterschied weiter. Die Heizölpreise zeigen sich in Deutschland und Österreich zum Wochenauftakt eher unbewegt. In der Schweiz können Verbraucher jedoch mit deutlichen Abschlägen rechnen. ...

