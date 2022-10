Gütersloh/Düsseldorf (ots) -Jahrespressekonferenz Verband Deutscher Großbäckereien e. V. am 24. Oktober 2022 in Gütersloh"Liefer- und Filialbäckereien der Zukunft brauchen Transformation, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten."Prof. Dr. Ulrike Detmers, Präsidentin Verband Deutscher Großbäckereien.Transformation ist nötig, um Knappheit zu managenStatement Prof. Dr. Ulrike Detmers, Präsidentin Verband Deutscher Großbäckereien e.V., anlässlich der Pressekonferenz am 24.10.2022Die Präsidentin des Verbands Deutscher Großbäckereien hebt in der Jahrespressekonferenz hervor, dass in Zukunft für Liefer- und Filialbäckereien Veränderungsprozesse unumgänglich sein werden, damit die Versorgungssicherheit der Bevölkerung verlässlich funktioniert. Bereiche der Transformation werden insbesondere sein:- Personalmanagement- EnergiemanagementKnapp sind Fach- und Führungskräfte. Fast 13 Millionen Erwerbspersonen erreichen in den nächsten 15 Jahren das Rentenalter. Die stärksten Jahrgänge der Babyboomer gehen in den Ruhestand. Die Zahl entspricht 30 % der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Erwerbspersonen.Die Brot- und Backwarenbranche leidet besonders unter Personalnot, da die Arbeitszeiten, Löhne und Gehälter und das Image anderer Branchen oftmals besser sind. Bereits jetzt verkürzen Lebensmittelgeschäfte und Bäckereien ihre Ladenöffnungszeiten, weil Personal fehlt.Energieknappheit und extreme Verteuerung von Gas und Strom bedrohen die Existenz und Zahlungsfähigkeit vieler Gewerbetreibenden. Energieintensive Backbetriebe leiden besonders unter explodierenden Energiepreisen. Herbeigesehnt wird deshalb die Erdgas- und Strompreisentlastung für Haushalte und Gewerbe durch Basiskontingente und gedeckelte Höchstpreise.Exemplarische Ziele für ausgewählte Bereiche der Transformation werden weiter unten aufgeführt.Das gesamte Statement der Präsidentin des Verbands Deutscher Großbäckereien e.V. sowie ausgewählte Daten und Fakten zum Backwarenmarkt in Deutschland werden über den Newsroom verbreitet und stehen dort für Sie bereit.Fotomaterial zur Jahrespressekonferenz wird im Newsroom ab 13:00 Uhr bereitstehen.Pressekontakt:Verband Deutscher Großbäckereien e.V.Herrn Armin JunckerHauptgeschäftsführerVogelsanger Weg 11140470 DüsseldorfTelefon: +49 211 653086Telefax: +49 211 653088E-Mail: Juncker@grossbaecker.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Großbäckereien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16993/5351880