Deutschland erlebt morgen eine partielle Sonnenfinsternis. Wer sie sehen will, muss einiges beachten - oder bis 2029 warten. Am 25. Oktober gibt es eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. In Deutschland beginnt das Spektakel ab 11 Uhr, zum Beispiel in Dresden und Frankfurt um 11.11 Uhr. Am größten ist die Abdeckung gegen 12.15 Uhr. Den größten Verfinsterungsgrad kann man im Norden sehen, er beträgt auf Rügen etwa 35,3 Prozent der sichtbaren Sonnenfläche. Im München werden hingegen nur 23,6 Prozent bedeckt. Gegen 12.30 Uhr endet die Finsternis. Wer sie unbeschadet betrachten will, muss jedoch einiges beachten. Am 29. März 2029 kann man in Mitteleuropa die nächste partielle Sonnenfinsternis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...