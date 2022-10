Viele freie Tage, ohne viele Urlaubstage zu nehmen? Wer Brückentage schlau in die Urlaubsplanung einbezieht, kann sich 2023 viele erholsame Tage am Stück sichern. Ist der Jahresurlaub mal wieder viel zu kurz? Im scheidenden Jahr 2022 ist das kein Wunder, denn viele Feiertage fielen auf das Wochenende: Neujahr am Samstag, Tag der Arbeit am Sonntag, Heiligabend am Sonntag. Die gute Nachricht: 2023 liegen die Tage günstiger. So fällt beispielsweise der 1. Mai im kommenden Jahr auf einen Montag. Das heißt einerseits, dass es ein verlängertes Wochenende gibt, und andererseits, dass ihr mit vier anschließend eingereichten Urlaubstagen immerhin neun Tage am Stück freihaben ...

