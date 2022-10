DJ Merck&Co erhält EU-Zulassung für Vaxneuvance bei Kindern

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat von der Europäischen Kommission die erweiterte Zulassung seines Pneumokokken-Impfstoffs Vaxneuvance für Kinder und Säuglinge ab einem Alter von sechs Wochen erhalten. Der Impfstoff des Arzneimittelherstellers aus Kenilworth ist in Europa bislang schon für Erwachsene ab 18 Jahren zur Vorbeugung von invasiven Erkrankungen, Lungenentzündung und akuter Mittelohrentzündung durch Streptococcus pneumoniae zugelassen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte Vaxneuvance im vergangenen Jahr für Erwachsene den Marktzugang erteilt und Anfang dieses Jahres die Zulassung auf Säuglinge und Kinder erweitert.

