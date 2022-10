SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batteriesystemen BYD hat nun entsprechende Händler ausgewählt, um seine Autos in Deutschland zu vertreiben. Die BYD (Builld Your Dreams) Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hat am 21. Oktober 2022 offiziell das Händlernetz für Deutschland...

Den vollständigen Artikel lesen ...