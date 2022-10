Der Euro legte gegenüber dem Schweizer Franken ebenfalls leicht zu auf 0,9844 nach 0,9826.Frankfurt - Der Eurokurs hat zu Beginn der Woche etwas nachgegeben, hat sich dabei aber über der Marke von 0,98 Dollar gehalten. Am Montagmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9821 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am späten Freitagabend auf knapp unter 0,99 gestiegen war. Marktbeobachter sprachen nun von einer leichten Gegenbewegung. Auch gegenüber dem Franken zieht der US-Dollar etwas an...

