Im freundlichen Marktumfeld zählen Versorgeraktien am Montag zu den stärksten Werten an der Börse. Der schwer kriselnde Gasversorger Uniper dagegen verliert gegen den Trend einmal mehr an Boden. Belastend wirkt dabei eine negative Studie der UBS, die nun zum Verkauf des SDAX-Titels rät.Analyst Sam Arie hat sein Kursziel an die Entwicklungen der vergangenen Monate angepasst und von 25,00 auf 2,20 Euro massiv nach unten geschraubt. Nachdem die Bundesregierung den Versorger verstaatlichen will, werden ...

