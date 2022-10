Die Aktie des Elektroautobauers Tesla ist nach den Zahlen für das dritte Quartal unter Druck geraten. Im Anschluss haben mehrere Analysten ihre Kursziele zwar bestätigt, sind in ihrem Wording allerdings etwas vorsichtiger geworden, was die Zukunftsaussichten von Tesla angehet. Nicht so Star-analystin Cathie Woods von ARK Invest.Cathie Woods von Ark Invest kaufte am Donnerstag in den Dip der Tesla-Aktie weiter zu. Die Investorin orderte 66.190 Aktien des Unternehmens von Elon Musk für ihren Flaggschiff-Fonds ...

