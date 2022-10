SMOORE hat auf der Indonesia Electronic Atomization Exhibition (IECIE2022), die im Jakarta International Convention and Exhibition Center stattfand, seine Einwegtechnologie-Lösung FEELM Max vorgestellt. Clayton Shen, Vizepräsident von SMOORE und der FEELM Business Group, betonte in seiner Rede auf der Messe die Bedeutung von technologischer Innovation für den Fortschritt in der Vaping-Branche.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221024005401/de/

Clayton Shen, Vice President of SMOORE and of FEELM's Business Group (Photo: Business Wire)

Die IECIE ist eine der weltweit einflussreichsten Messeplattformen für Unternehmen aus dem Vaping-Sektor. Die Ausstellung umfasste eine Fläche von über 12.000 Quadratmetern und zog mit über 100 Ausstellern mehr als 10.000 Besucher an. In den vergangenen Jahren hat sich Südostasien aufgrund seiner Bevölkerungszahl und seines Marktentwicklungspotenzials zu einem neuen Industriezentrum entwickelt. Laut Daten von Euromonitor wird der gesamte Vaping-Markt in Südostasien 2023 voraussichtlich um 29 Prozent wachsen.

Seit seiner Einführung wurde FEELM Max von zahlreichen Kunden auf der ganzen Welt für seine keramische Coil-Technologie gewürdigt, die den Verbrauchern "mehr Züge sowie einen samtweichen und großartigen Geschmack vom ersten bis zum letzten Zug" beschert. Die Vermarktung erfolgt bereits in mehr als zehn Ländern, darunter die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich.

Diese Ausstellung bot SMOORE die Gelegenheit, alle Innovationen zu zeigen, die FEELM Max zu bieten hat. Die innovativen Highlights reichen vom "halbtransparenten Mundstück" bis hin zu umweltfreundlichen Verpackungen. Zusammengenommen bedeutet dies, dass FEELM Max nicht nur das Verbrauchererlebnis verbessert, sondern auch SMOORE als Branchenführer in Sachen Umweltverantwortung präsentiert.

In seiner Rede erklärte Clayton Shen, dass das derzeitige geschlossene System die am schnellsten wachsende Kategorie auf dem neuen Tabakmarkt darstellt und langfristig den größten Marktanteil ausmachen wird. Keramik-Coils haben die langjährigen Probleme der Branche mit Flüssigkeitsaustritt, verbranntem Geschmack und anderen Schwachstellen gelöst die Branche befindet sich nun zweifellos im "Keramikzeitalter". Diese Technologie wird in den führenden Produkten mit "geschlossenen Systemen" weltweit verwendet, darunter VUSE, RELX, NJOY, HEXA und HAKA, um nur einige zu nennen.

Zwar wurden erhebliche Fortschritte erzielt, doch die Branche hat zweifellos noch einen langen Weg vor sich. Technologische Innovationen treiben den Fortschritt der Vaping-Branche voran, was auch die Erwartung an FEELM erhöht, weiterhin so innovativ zu sein, wie es bei FEELM Max der Fall ist. FEELM hat gerade den "Most Promising Innovative Technology Award" des Golden Leaf Award auf dem Global Tobacco and Nicotine Forum 2022 in Washington DC gewonnen und nimmt damit eine führende Position in der Branche ein, wenn es darum geht, Innovationen und Veränderungen voranzutreiben. Und genau dieses Engagement möchte das Unternehmen auch in Zukunft fortführen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221024005401/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie von Bluehole New Consumption Cheng Bianji, (86)13530848319