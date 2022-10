Tesla - Aktie bald unter 200 USD?

Bastian Galuschka,

Die Tesla-Aktie kennt seit Wochen nur eine Richtung: gen Süden. Auch der jüngste Quartalsbericht brachte keine positiven Impulse. Die Aktie steht charttechnisch auf der Kippe.

Zwar wies der Elektroautobauer in der Vorwoche erneut ein starkes Wachstum aus. Im dritten Quartal stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um 56 % auf 21,45 Mrd. USD. Analysten hatten aber mit 22,50 Mrd. USD deutlich mehr erwartet. Die Bruttomarge belief sich wie im Vorjahr auf 27,9 %, lag im zweiten Quartal mit 30,5 % bereits höher. Die operative Marge verbesserte sich von 14,6 % auf 17,2 %. Höhere Rohstoffkosten konnte Tesla in höhere Preise am Endkunden übertragen. Der Gewinn je Aktie sprang von 0,62 USD auf 1,05 USD nach oben. Der Markt hatte nur 1,01 USD je Aktie erwartet.

Das Management bekräftigte noch einmal das Ziel einer jährlichen Wachstumsrate von rund 50 % bei den Auslieferungen. Allerdings gibt es auch Fragezeichen. Denn in China scheint die Nachfrage zurückzugehen. Zum einen ist das daran zu erkennen, dass die Lieferzeiten des Model 3 und Model Y von mehreren Monaten stetig auf nun nur mehr Woche gesunken sind. Es scheint, als befänden sich zusehends Fahrzeuge auf Lager, der Auftragsbestand ist wohl enorm zurückgegangen. Zum anderen wurde heute bekannt, dass Tesla die Preise für alle Varianten des Model 3 und Model Y in China um 5 bis 10 % gesenkt hat. Damit fällt das Model Y auch in eine Preisregion, wo staatliche Zuschüsse in China greifen.

Ob es sich nur um eine kurze Delle im Chinageschäft handelt, werden die kommenden Quartale zeigen müssen. Fakt ist, dass die Tesla-Aktie auch nach dem Kursrutsch immer noch sehr teuer bewertet ist. Das KGV für 2022 liegt bei 50, das für das kommende Jahr bei 37. Analysten rechnen zudem mit einer Wachstumsverlangsamung. Zuwachsraten von gut 20 % beim Gewinn werden ab 2024 für wahrscheinlicher gehalten. Positiv entwickelt sich weiterhin der Free Cashflow. Dieser dürfte in diesem Jahr 9,3 Mrd. USD und 2023 15,5 Mrd. USD erreichen. Die KCVs betragen 72 und 32.

Chart: Tesla

Widerstandsmarken: 229,82 + 265,74 USD

Unterstützungsmarken: 202,00 + 182,33 + 179,83 USD

Aus charttechnischer Sicht stand die Tesla-Aktie bis September noch vergleichsweise gut da, scheiterte aber am Widerstand bei 313,61 USD und ging in einen steilen Abverkauf über. Nun geht es um den mittelfristig wichtigen Supportbereich zwischen 208,69 und 206,85 USD. Mit Ach und Krach halten die Bullen diesen bislang. Wird er aufgegeben, dürfte die Aktie Kurse unter 200 USD, genauer zwischen 182,33 und 179,83 USD, ansteuern. Auch sind in diesem Fall mittelfristig noch deutlich tiefere Ziele ableitbar.

Hält der Bereich um 207 USD dagegen auch in den kommenden Tagen, könnte die Aktie eine Erholung in Richtung 229,82 USD absolvieren. Dort bestehen erneut Verkaufschancen.

Anleger, die bei der Aktie von Tesla investieren wollen, können dies beispielsweise mit dem Bonus Cap Zertifikat WKN HB6HGS tun. Trader, die auf eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützungszone um 180 USD setzen möchten, können auf WKN HC0E5U oder HC0QQY zurückgreifen.

Tesla in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 03.06.2022 - 21.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Tesla in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2017 - 21.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

