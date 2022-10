Unterföhring (ots) -Gute Nachricht für Fußball-Deutschland: SAT.1 überträgt die Bundesliga-Partie FC Bayern München - SV Werder Bremen am Dienstag, 8. November, live im Free-TV. Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Reporter Matthias Killing berichtet ab 20:00 Uhr aus der Münchner Allianz Arena.Möglich macht diese zusätzliche Live-Übertragung aus Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse eine Kooperation der Seven.One Entertainment Group mit Sky Deutschland. Die Partie FC Bayern München - SV Werder Bremen ist eines von insgesamt vier Live-Spielen, die SAT.1 in der laufenden Saison 2022/23 sowie der darauffolgenden Spielzeit 2023/24 im Rahmen dieser Vereinbarung zeigen wird."ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Die Kooperation ist ein dreifacher Gewinn - für die Fans, für Sky und für uns. Wir bauen damit unsere Live-Berichterstattung von der Fußball-Bundesliga aus und freuen uns auf zwei weitere große Fußballabende in SAT.1. FC Bayern gegen Werder Bremen ist ein perfekter Auftakt in die 'ran Super-Sportwoche' mit zwei Mal Fußball-Bundesliga in SAT.1 und dem NFL Munich Game auf ProSieben, dem ersten offiziellen NFL-Spiel in Deutschland."Die "ran Super-Sportwoche"8. November, ab 20:00 Uhr, live in SAT.1:Bundesliga FC Bayern München - SV Werder Bremen11. November, ab 19:00 Uhr, live in SAT.1:Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmundab 23:00 Uhr: "ran Late Night Spezial" 30 Jahre "ran"13. November, ab 14:00 Uhr, live auf ProSieben:"ran Football" NFL Munich Game Seattle Seahawks @ Tampa Bay Buccaneersab 18:55 Uhr: "ran Football" zwei weitere NFL-PartienPressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5352556