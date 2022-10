Um 14:58 liegt der ATX TR mit +1.46 Prozent im Plus bei 5941 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -24.31% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.75% auf 22.43 Euro, dahinter Verbund mit +3.47% auf 79.875 Euro und Porr mit +3.32% auf 10.28 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12995 (+1.08%, Ultimo 2021: 15884, -18.19% ytd). Die Oktober-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press, eine aktuelle News betrifft Portofino: Portofino kündigt Privatplatzierung an 13. Aktienturnier by IRW-Press: Das Semifinale steht und wird aus vier ehemaligen Siegern gebildet, aber nur Palfinger hat bisher zwei Mal gewonnen und könnte den Wanderpokal fix sichern. Das Semifinale wird heute und morgen gespielt, nach dem Nationalfeiertag am Mittwoch dann am Donnerstag und Freitag das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...