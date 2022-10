Dank weiter sinkender Anleiherenditen dürften die US-Börsen am Montag ihre zuletzt deutlichen Gewinne ausbauen. Rund 30 Minuten vor Handelsbeginn taxiert der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,7 Prozent höher auf 31.292 Punkte und den Nasdaq 100 0,3 Prozent im Plus auf 11.342 Punkte. Am Freitag hatten der Leitindex wie auch der technologielastige Auswahlindex mit Kursaufschlägen von knapp zweieinhalb Prozent geschlossen, nachdem Spekulationen aufgetaucht waren, die US-Notenbank Fed könnte ...

