DJ DIHK-Präsident: Ukraine braucht belastbaren Kapitalfonds

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, hat beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin einen "belastbaren Kapitalfonds" der internationalen Geber angemahnt. "Für einen wirklichen Wiederaufbau der Ukraine bedarf es eines belastbaren Kapitalfonds durch die internationale Gebergemeinschaft", sagte er laut Mitteilung. Damit ein solcher Fonds erfolgreich funktioniere, sei ein hohes Maß an Transparenz und Beteiligungsmöglichkeit nach modernen Standards erforderlich.

"Wir brauchen schnellstmöglich Klarheit, wie der Handel mit in der Ukraine dringend benötigten Produkten abgesichert werden kann", forderte Adrian. Dazu gehörten unter anderem Produkte des täglichen Bedarfs, der Medizintechnik und der Gesundheitswirtschaft insgesamt. Ein besonderes Augenmerk müsse dabei auf Güter für die Instandsetzung der zerstörten Infrastruktur im Bereich Energie-, Strom- und Wasserversorgung gelegt werden. "Unabdingbar dafür ist, dass die Transportwege gesichert und möglichst bürokratiefrei nutzbar sind."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bei der vom DIHK veranstalteten Konferenz eine "neue ukrainisch-deutsche Wirtschaftspartnerschaft" in Aussicht gestellt, die dem Land bei einem Wiederaufbau auch einen Weg in die Europäische Union (EU) ebnen soll. "Unser Treffen heute kann der Beginn einer Wirtschafts- und Transformationspartnerschaft zwischen unseren Ländern werden, die tiefer und weiter geht als alles bisher", hatte Scholz gesagt. Der Wiederaufbau des Landes werde "eine Generationenaufgabe". Um so wichtiger sei es, jetzt die Weichen zu stellen, "damit der Wiederaufbau gelingt".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2022 09:05 ET (13:05 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.