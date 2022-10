Der Solarpark in Aulendorf in Baden-Württemberg erzielte im Genehmigungsverfahren laut Abo Wind ein Plus von mehr als 160.000 Ökopunkten. Der Gewinn für die Artenvielfalt liege vor allem daran, dass der Solarpark auf einer einstigen landwirtschaftlichen Fläche entstanden sei. Bereits im April dieses Jahres ging der Solarpark von Abo Wind nach dreijähriger Planungs- und Bauzeit ans Netz. Er hat eine Leistung von 2 MW. Den Strom liefert Abo Wind an die Stadtwerke Tübingen. "Durch den Wegfall von Dünge- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...