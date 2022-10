Vor wenigen Wochen hat sich Volkswagen beim Porsche-IPO von 24,6 Prozent seiner Porsche-Aktien getrennt. So kamen 19,2 Milliarden Euro in die Kassen des Autobauers. Vom Sondererlös gehen 49 Prozent an die Aktionäre als Sonderdividende. Somit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...