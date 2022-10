Der unter der Dachmarke Forvia agierende Automobilzulieferer Hella baut mit zwei neuen Entwicklungsstandorten in den rumänischen Großstädten Ia?i und Oradea sein europäisches F&E-Netzwerk im Elektronikbereich weiter aus. An den Standorten soll die Entwicklung in den Bereichen autonomes Fahren und Elektromobilität vorangetrieben werden. Schwerpunkt des neuen Technical Centers in Oradea ist vor allem ...

