FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Problemen der britischen Pensionsfonds mit Derivaten müssen sich bald womöglich Europas Versicherer die Frage gefallen lassen, ob sie ebenfalls zu stark auf solche komplexen Finanzprodukte gesetzt haben. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, will die europäische Versicherungsaufsicht Eiopa in den kommenden Wochen analysieren, wie sich Versicherer mit Derivaten gegen Marktschwankungen abgesichert haben. Ein Sprecher der Eiopa sagte, es gehe unter anderem um Zinsderivate. Die Untersuchung, so betonte er, drehe sich aber generell um die Absicherungsstrategien von Versicherern.

Die Eiopa wolle außerdem analysieren, inwiefern die Derivate zu "möglichen Liquiditätsbedarfen" führen könnten. Damit dürfte gemeint sein, inwiefern die Versicherer zusätzliche Sicherheiten hinterlegen müssen, wenn die Zinsen oder Wertpapiere stark steigen oder fallen, die den Derivaten zugrunde liegen. Ein weiteres Thema der Untersuchung sei die Frage, wie sich die Inflation auf die Bilanzen der Versicherer auswirke. Die Eiopa will ihre Analyse in ihrem Finanzstabilitätsbericht veröffentlichen, der im Dezember erscheint.

Der Sprecher betonte, die Derivate-Analyse sei "nicht per se" eine Folge der Probleme der britischen Pensionsfonds. "Wir beobachten, wie sich die Märkte entwickeln", sagte er. Die Eiopa erstelle regelmäßig Analysen, die sich mit "aktuellen und entstehenden Risiken" beschäftigten. Die Behörde prüfe aber zudem, ob sich die Schwierigkeiten der britischen Pensionsfonds möglicherweise auf Europa auswirken könnten.

Britische Pensionsfonds waren jüngst in massive Schwierigkeiten geraten: Sie hatten in den vergangenen Jahren komplexe Derivate gekauft, um ihren Anlegern überhaupt noch die Gelder zahlen zu können, die sie ihnen versprochen hatten. Das Problem: Nachdem die Londoner Regierung massive Steuersenkungen versprochen hatte und daraufhin der britische Anleihemarkt kollabiert war, sollten die Pensionsfonds Sicherheiten nachschießen, über die sie nicht verfügten.

Kurzzeitig stand das Pensionssystem des Landes vor dem Kollaps. Die Situation beruhigte sich erst nach Interventionen der Bank of England. Wegen der Beinahe-Finanzkrise trat die Konservative Liz Truss vor wenigen Tagen als britische Premierministerin zurück.

