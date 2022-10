Davon träumen viele: Günstig Elektroautos bauen und dank digitaler Robo-Dienste wiederkehrende Umsätze erzielen. Doch es wird eng im Markt, so E-Auto-Neuling Xiaomi.Bereits vor zehn Jahren soll Xiaomi-Gründer Lei Jun zwei Mal Elon Musk und seine Fabrik in den USA besucht haben. Mittlerweile ist es offiziell: Der Smartphone-Highflyer will zunächst rund zehn Milliarden Dollar in ein eigenes Elektroauto investieren. Ab 2024 soll das ab 40.000 Dollar teurere Fahrzeug zumindest als Testfahrzeug schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...