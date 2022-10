Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -GUANGZHOU, China, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ - Seit dem 15. Oktober fanden acht virtuelle Touren von Discover Canton Fair with Bee and Honey auf der 132. chinesischen Import- und Exportmesse, auch bekannt als die Kanton-Messe, statt. Seit dem 22. Oktober hat die Live-Streaming-Veranstaltung über ihre offizielle Website und die Facebook-Plattform mehr als 1,26 Millionen Aufrufe aus über 200 Ländern und Regionen weltweit angezogen.Die Serie von virtuellen Touren, die sich auf internationale Trendbranchen konzentriert, umfasst acht wichtige Themen wie etwa "Intelligentes Heim, intelligentes Leben", "Die Zukunft mit Maschinenkraft bauen", "Warme Inneneinrichtung sorgt für Lebensqualität" oder "Exquisite Geschenke, eleganter Stil" und wird von Interviews mit Unternehmen, Produktempfehlungen, Fabrikpräsentationen, Prozessvorstellungen, Gewinnspielen und weiteren abwechslungsreichen Aktivitäten unterstützt. Im Fokus stehen dabei 30 spezialisierte, neue und High-Tech-Unternehmen.Käufer und Hersteller schlossen sich der Tour an, erweiterten ihre Geschäftsmöglichkeiten und verbesserten ihr industrielles Netzwerk über die globale Lieferkette hinweg. Prabath Dhammika aus Colombo, Sri Lanka, fand großes Interesse an der ausgestellten Elektronik und engagierte sich auf der Social-Media-Seite der Kanton-Messe, um detaillierte Informationen zu erhalten."Dies ist sehr hilfreich. Es ist eine gute Art zu kommunizieren, und es wird gezeigt, wie man sich auf der Messe zurechtfindet. Dies hilft, die Kanton-Messe online bekannt zu machen", sagte Maro Fernandez, ein Social-Media-Fan.Darüber hinaus nutzt die Kanton-Messe ihre starken Marketingvorteile des globalen Mediennetzwerks, um den Einfluss der Veranstaltung zu erweitern. Eine umfassende Demonstration der Stärke und des Charmes hochwertiger Unternehmen wird ausländischen Käufern und Beschaffungsvertretern in China sowie den Social-Media-Fans geboten, die sich für die chinesische Fertigungsindustrie und den chinesischen Handel interessieren.Als eine bedeutende thematische Aktivität der Kanton-Messe hat die virtuelle Tour Discover Canton Fair with Bee and Honey die Kontaktaufnahme zwischen Lieferanten und Käufern verbessert und wird Unternehmen weiterhin dabei helfen, in globale Märkte zu expandieren.Für weitere spannende Inhalte von der Kanton-Messe registrieren Sie sich bitte unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email (https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx%23/foreign-email) oder kontaktieren Sie caiyiyi@cantonfair.org.cn.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1927592/image_5003628_11659959.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-virtuelle-tour-discover-canton-fair-with-bee-and-honey-auf-der-132--kanton-messe-zieht-weltweit-uber-1-26-millionen-aufrufe-an-301657345.htmlPressekontakt:Yang Zhou,yang.zhou@rollinpr.comOriginal-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106727/5352745