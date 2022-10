DJ Linde zahlt unveränderte Quartalsdividende von 1,17 USD

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Linde plc zahlt eine Quartalsdividende von 1,17 US-Dollar je Aktie. Die Dividende wird am 16. Dezember an die am 2. Dezember 2022 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Ausschüttung ist damit unverändert zu der im Vorquartal.

October 24, 2022 10:26 ET (14:26 GMT)

