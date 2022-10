Bonn (ots) -Trotz aller Bemühungen und Appelle an die Verbraucherinnen und Verbraucher, Plastik zu vermeiden, wächst der Plastikmüll-Berg immer weiter. Wieso ist das so? phoenix begibt sich am Donnerstag auf die Suche nach einer Antwort. Die Filmemacher Tom Costello und Benedict Wermter zeigen in ihrer Doku Die Recyclinglüge mögliche Erklärungsansätze. Demnach hält das seit Jahren praktizierte Recycling von Plastikmüll nicht das, was es eigentlich bringen soll. Ist Recycling in Wirklichkeit vielleicht nichts weiter als "greenwashing"? Und die Autoren gehen der Frage nach, wer an der Plastikkrise eigentlich verdient und deshalb vielleicht gar kein Interesse für deren Lösung hat. Der zweite Film des Abends Mission: sauberes Wasser begleitet einen Chemieprofessor, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Donau von jeglichem Plastikmüll zu befreien. Dafür schwimmt er 2.700 Kilometer durch den kalten Fluss bis zum Schwarzen Meer.Hier die Details zu den Sendungen:20.15 UhrDie RecyclinglügeFilm von Tom Costello, Benedict Wermter, WDR/NDR/MDR/RBB/BR/SWR/2022In den letzten Jahren hat sich die Plastikkrise verschärft. Bilder von verendeten Tieren und verschmutzten Ozeanen gehen um die Welt. Die Verpackungsindustrie meint, eine Lösung für das Problem zu haben: Recycling. Auf immer mehr Flaschen, Schachteln und Tüten findet sich der Aufdruck "100 % recycelbar". Aber wenn Recycling wirklich die Lösung ist, warum wird dann heute mehr Neuplastik produziert als je zuvor? Könnte Recycling in Wahrheit nichts weiter als "Greenwashing" sein?Dieser Film nimmt eine Industrie unter die Lupe, die das Problem lieber verbirgt als löst. Die Autoren spüren Müllmakler auf, die Plastikmüll illegal im Ausland verklappen, Industriezweige, die sich an der Verbrennung von Müll bereichern, und Mafia-Netzwerke, die mit Abfallschmuggel inzwischen so viel Geld verdienen wie mit Menschenhandel. Der Film zeigt, wie einige der größten Konsumgüter-hersteller der Welt Recycling als Vorwand benutzen, um ohne Konsequenzen weiter die Umwelt verschmutzen zu können.Wir alle leben in einer Welt, die im Müll ertrinkt, und dieser Film stellt die Frage: Wer verdient an der Plastikkrise?21.30 UhrMission: sauberes WasserEin Professor schwimmt zum Schwarzen MeerFilm von Carola Grau, DW 2022Seine Mission ist eine von Plastik befreite Donau. Für den Umweltschutz kämpft sich Chemieprofessor Andreas Fath 2.700 Kilometer durch den kalten Fluss bis zum Schwarzen Meer.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5352769